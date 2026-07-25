Theo The New Indian Express, vụ việc gây chấn động được phát hiện cách đây vài ngày. Ngày 21/7, Ủy viên Giáo dục Đại học và Kỹ thuật Karnataka (Ấn Độ) ban hành chỉ thị, yêu cầu hiệu trưởng các trường lập tức chuyển hồ sơ để xử lý hình sự những giảng viên bị phát hiện nộp bằng tiến sĩ giả, đồng thời gửi báo cáo kết quả xử lý trong vòng một tuần.

Theo các nguồn tin, Ủy viên Giáo dục Đại học và Kỹ thuật đã tổ chức các cuộc họp trực tuyến với hiệu trưởng các trường cao đẳng và lãnh đạo cấp cao của ngành để thông báo biện pháp xử lý những giảng viên nộp bằng tiến sĩ giả nhằm được tuyển dụng.

249 giảng viên này sẽ bị cho thôi việc ngay lập tức và bị đưa vào danh sách đen, không được tham gia bất kỳ quy trình tuyển dụng nào trong tương lai.

Những người này cũng sẽ bị khởi tố hình sự vì đã gian lận bằng cách cung cấp thông tin hoặc giấy tờ giả cho cơ quan nhà nước. Ảnh: The Hindu

Trong quá trình tuyển dụng giảng viên thỉnh giảng, cơ quan tuyển dụng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định tuyển dụng.

Sau đó, hồ sơ được gửi đến các trường đại học liên quan để xác minh tính xác thực của bằng cấp. Theo thông tin được công bố, các trường đại học đã xác nhận toàn bộ 249 bằng tiến sĩ được gửi đi xác minh đều không hợp lệ.

Phần lớn trường hợp ở khu vực Kalyana Karnataka

Sau khi nhận được kết quả xác minh từ các trường đại học, Ủy viên Giáo dục Đại học quyết định tiến hành xử lý những người sử dụng bằng giả.

Các nguồn tin cho biết trước năm 2016, bằng tiến sĩ không phải là điều kiện bắt buộc để được tuyển làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng công lập. Đây là lần đầu tiên bang Karnataka phát hiện số lượng lớn ứng viên sử dụng bằng giả như vậy.

Trong số 249 trường hợp, 148 người được tuyển dụng tại các huyện thuộc khu vực Kalyana Karnataka. Đây là khu vực có số trường hợp sử dụng bằng tiến sĩ giả nhiều nhất.

Theo các nguồn tin, trước năm 2016, bằng tiến sĩ chưa phải điều kiện bắt buộc để được tuyển làm giảng viên thỉnh giảng tại các trường cao đẳng công lập. Đây là lần đầu tiên bang Karnataka phát hiện số lượng lớn ứng viên sử dụng bằng giả như vậy.