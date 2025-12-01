Ngày 26/11, tại phiên xét xử ở Tòa án Chi nhánh Andong (Tòa án Quận Daegu), do thẩm phán Son Young-eon chủ tọa, công tố viên đề nghị tuyên phạt bị cáo A (48 tuổi) mức án 8 năm tù. Đối với B (31 tuổi), giáo viên hợp đồng bị cáo buộc tiếp tay, công tố đề nghị mức án 7 năm tù và bồi hoàn 31,5 triệu won. C (37 tuổi), nhân viên hành chính của trường, bị đề nghị 3 năm tù.

Con gái của A, 18 tuổi, cũng bị đề nghị mức án từ 2 đến 3 năm tù với cáo buộc cản trở hoạt động của nhà trường khi vẫn tham gia thi dù biết đề thi đã bị đánh cắp.

Công tố viên nhận định: “A thực hiện hành vi phạm tội với suy nghĩ sai lệch về tình thương cha mẹ, đồng thời chối tội và tiêu hủy chứng cứ trong quá trình điều tra”.

Với B, họ nhấn mạnh: “Là giáo viên, người đáng lẽ phải hướng dẫn học sinh đúng đắn, B lại vì tiền mà đánh cắp đề thi trong suốt ba năm”.

Phụ huynh A trả lời câu hỏi của phóng viên sau khi tham dự buổi thẩm vấn trước khi bị bắt tại Tòa án Chi nhánh Andong, thuộc Tòa án Quận Daegu, ngày 15/7. Ảnh: Yonhap

Trong lời nói sau cùng, phụ huynh A thừa nhận: “Vì nghĩ rằng mình đang lo cho con, tôi đã phạm tội vì cách yêu con sai lầm. Dù chính tôi là người đưa con mình ra tòa, tôi xin được giảm nhẹ để có thể tiếp tục sống cùng con”.

Con gái A cũng gửi lời xin lỗi: “Em xin lỗi vì đã làm tổn thương những bạn bè chăm chỉ học hành cùng mình”.

Theo cáo trạng, phụ huynh A và giáo viên B đã hơn 10 lần đột nhập trái phép vào trường THPT ở Andong, từ năm 2023 đến gần đây, để lấy trộm đề thi giữa kỳ và cuối kỳ. Con gái của A được cho là đã học trước những đề thi bị lộ lọt và liên tục giữ vị trí đứng đầu lớp.

Phiên tuyên án sơ thẩm dự kiến diễn ra lúc 14h ngày 14/1 năm tới.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Hàn Quốc liên tiếp ghi nhận nhiều bê bối liên quan đến đề thi và dạy thêm chui. Trước đó, tháng 6, một đề thi thử đại học (CSAT) đã bị rò rỉ trên mạng. Hồi tháng 3, một giáo viên hợp đồng bị phát hiện tuồn đề thi cho lò luyện thi tư nhân. Riêng trong giai đoạn 2018-2023, hơn 240 giáo viên bị cáo buộc bán đề cho các trung tâm luyện thi, thu lợi hơn 21 tỷ won (khoảng 395 tỷ đồng).

Hệ thống giáo dục Hàn Quốc vốn nổi tiếng với cường độ học tập khắc nghiệt, nơi kỳ thi đại học được xem là "cột mốc mang tính quyết định". Nhiều ý kiến cho rằng, áp lực từ phụ huynh, văn hóa học hành cạnh tranh khốc liệt và sự phát triển của các lò luyện thi đã góp phần đẩy học sinh, phụ huynh và cả giáo viên vào những hành vi gian lận đáng báo động.