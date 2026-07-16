Theo các nguồn tin pháp lý ngày 14/7, Viện Kiểm sát quận Gwangju đã truy tố người này với cáo buộc vi phạm Luật Chứng chỉ Kỹ thuật Quốc gia.

Vụ việc xảy ra vào tháng 5 tại một điểm thi ở thành phố Gwangju, trong kỳ thi cấp chứng chỉ kỹ sư phòng cháy chữa cháy do nhà nước tổ chức. Một giám thị phát hiện ánh sáng bất thường phản chiếu từ tròng kính của thí sinh nên tiến hành kiểm tra và phát hiện thiết bị gian lận.

Làm việc với cơ quan điều tra, người này khai đã tự phát triển một ứng dụng AI hoạt động trên kính thông minh và muốn kiểm tra xem hệ thống có thể đưa ra đáp án chính xác trong điều kiện thi thật hay không.

Theo Korea Joongang Daily, đây chỉ là một trong nhiều vụ gian lận bằng kính AI được phát hiện gần đây tại Hàn Quốc. Trong tháng 5, hai người khác cũng bị lập hồ sơ vì sử dụng thiết bị này tại các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia ở Seoul và thành phố Mokpo. Ngoài ra, ba trường hợp gian lận bằng kính AI cũng bị phát hiện trong kỳ thi TOEIC, gồm hai trường hợp vào tháng 5 và một trường hợp vào tháng 6.

Trước sự gia tăng của các hình thức gian lận sử dụng công nghệ, cơ quan quản lý các kỳ thi cấp chứng chỉ quốc gia của Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn để siết chặt an ninh. Các đơn vị đang xem xét bổ sung kính thông minh tích hợp AI vào danh mục vật dụng bị cấm mang vào phòng thi, đồng thời nghiên cứu tăng mức xử phạt đối với các hành vi gian lận bằng công nghệ.

Kính thông minh tích hợp AI trưng bày tại một cửa hàng ở Seoul (Hàn Quốc). Các trường học ngày càng lo ngại những thiết bị này có thể bị sử dụng để gian lận thi cử. Ảnh: Yonhap

Kính AI trở thành thách thức mới của các kỳ thi

Không chỉ Hàn Quốc, nhiều quốc gia cũng bắt đầu đối mặt với nguy cơ gian lận bằng kính thông minh tích hợp AI.

Tại Đài Loan, một thí sinh dự thi vào trường y bị giám thị phát hiện đeo kính thông minh sau khi có biểu hiện nhìn bài bất thường. Kiểm tra sau đó cho thấy phần gọng kính phát nhiệt, nghi là thiết bị điện tử đang hoạt động.

Trong kỳ thi tuyển sinh đại học (Gaokao) vừa diễn ra tại Trung Quốc, nhà chức trách yêu cầu kiểm tra tất cả các loại kính của thí sinh trước khi vào phòng thi nhằm ngăn chặn nguy cơ gian lận bằng thiết bị thông minh.

Theo Thomas Corbin, giảng viên Đại học Deakin (Australia), những vụ gian lận bị phát hiện có thể chỉ là "phần nổi của tảng băng chìm".

"Nếu đã có một vài trường hợp được phát hiện thì chắc chắn còn nhiều trường hợp khác chưa bị phát hiện", ông nói.

Mối lo này càng lớn hơn sau một thử nghiệm của nhóm nghiên cứu tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST).

Nhóm nghiên cứu sử dụng một mẫu kính AI thương mại để làm thử bài thi cuối kỳ môn kỹ thuật điện. Chỉ cần quét đề thi, thiết bị sẽ truyền hình ảnh câu hỏi đến hệ thống AI và hiển thị đáp án ngay trên mắt kính.

Kết quả, "thí sinh AI" đạt số điểm thuộc nhóm 5 sinh viên cao nhất trong lớp hơn 100 người, cao hơn nhiều so với mức điểm trung bình là 72.

Theo Trợ lý giáo sư Meng Zili (Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong), việc kính AI có thể giải đề thi với độ chính xác cao cũng đặt ra thách thức lớn đối với các kỳ thi hiện nay. Ông cho rằng các nhà trường không chỉ phải siết chặt biện pháp chống gian lận mà còn cần nghiên cứu đổi mới cách đánh giá năng lực người học trong bối cảnh AI ngày càng phổ biến.