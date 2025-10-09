The Chosun Daily đưa tin, Ban Kiểm toán và Thanh tra Hàn Quốc (BAI) vừa bác đơn kháng nghị của hàng loạt giáo viên bị phát hiện bán đề thi thử cho các trung tâm luyện thi, khẳng định “không thể viện lý do không biết luật để miễn trách nhiệm”.

Trước đó, BAI công bố kết luận hồi tháng 2, cho thấy 249 giáo viên công và tư đã soạn và bán trái phép đề thi thử của Kỳ thi Đánh giá Năng lực vào đại học (CSAT) cho các trung tâm luyện thi từ năm 2018 đến giữa năm 2023, thu về tổng cộng 21,3 tỷ won (gần 390 tỷ đồng) - trung bình khoảng 85 triệu won/người (hơn 1,5 tỷ đồng).

Theo BAI, hành vi này vi phạm Luật Công chức Quốc gia và Luật Chống tham nhũng, vốn cấm công chức làm thêm công việc sinh lợi mà không được phép của cấp trên.

Cách thức "mua - bán đề thi”

Kết quả điều tra cho thấy các trung tâm luyện thi tư nhân thường chủ động liên hệ với giáo viên - đặc biệt là những người từng tham gia biên soạn sách luyện thi EBS hoặc có tên trong danh sách tác giả tài liệu ôn thi chính thức.

Hai bên thỏa thuận miệng, không ký hợp đồng. Mức giá phổ biến là 100.000 won cho câu hỏi thường và 200.000 won cho câu hỏi khó. Một số giáo viên thậm chí lập nhóm chuyên “cung cấp câu hỏi”, tuyển thêm đồng nghiệp rồi bán lại cho các lò luyện thi.

Một sinh viên đang làm bài thi đánh giá năng lực (CSAT) tại Hàn Quốc. Ảnh: News1/Biz Chosun

Tại Seoul và tỉnh Gyeonggi - trung tâm của ngành luyện thi Hàn Quốc - giá trị giao dịch chiếm hơn 93% tổng giá trị giao dịch toàn quốc. Các môn Khoa học và Toán học là “hàng nóng” nhất do có nhiều câu hỏi vượt chương trình, được săn lùng làm “đề độc quyền”.

Một số giáo viên bị phát hiện đã làm rò rỉ tài liệu EBS chưa xuất bản, hoặc tái sử dụng chính câu hỏi đã bán trong các bài kiểm tra nội bộ ở trường mình.

BAI cảnh báo, việc các trung tâm luyện thi sử dụng đề thi mua được từ giáo viên để giảng dạy đã tạo lợi thế cho một bộ phận học sinh theo học thêm, gây bất công trong giáo dục và làm dấy lên lo ngại về tính minh bạch của kỳ thi đại học quốc gia.

Theo BAI, sự lỏng lẻo trong giám sát của Bộ Giáo dục cùng xu hướng ra đề ngày càng khó đã tạo điều kiện cho các giao dịch ngầm phát sinh. Dù cơ quan này đã được cảnh báo từ năm 2016, nhưng chưa có biện pháp răn đe hiệu quả.

Năm 2021, Bộ Giáo dục Hàn Quốc từng điều tra tình trạng giáo viên làm thêm nhưng không xử lý kỷ luật dù phát hiện vi phạm. Đến năm 2024, bộ này thành lập đơn vị đặc biệt để chấn chỉnh hệ thống giáo dục tư nhân, song kết quả vẫn mờ nhạt.

Nhiều giáo viên kháng nghị nhưng bị bác đơn

Theo thông tin mới nhất từ BAI trong đầu tháng 10 này, nhiều giáo viên trong số 41 người bị đề nghị kỷ luật nặng đã gửi đơn kháng nghị, viện lý do “không biết hành vi bán đề là phạm pháp” hoặc “đó chỉ là công việc hợp pháp có thù lao”.

Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm toán và Thanh tra đã bác toàn bộ 11 đơn đầu tiên, khẳng định “không biết luật không đồng nghĩa vô tội”. BAI nhấn mạnh, từ năm 2016, Bộ Giáo dục đã công khai thông báo việc giáo viên nhận tiền soạn đề cho trung tâm luyện thi là hành vi vi phạm luật công chức.

Một trường hợp điển hình là giáo viên tiếng Anh tại quận Nowon (Seoul). Người này từng 10 lần tham gia ban ra đề thi CSAT và biên soạn sách luyện thi EBS từ năm 2018 đến 2023 - vẫn nhận 69,56 triệu won từ giao dịch bán đề cho công ty tư nhân. Người này còn bị phát hiện trao đổi trực tiếp với cơ quan ra đề để giải thích ý đồ của câu hỏi thật, rồi chuyển lại thông tin cho công ty luyện thi.

Trong quá trình kháng nghị, giáo viên này khai rằng “không biết đề mình bán được chuyển cho các giảng viên nổi tiếng” và “chưa từng nghe nói hành vi này là phạm pháp”, song BAI đã bác bỏ toàn bộ lý lẽ trên.

Một quan chức của BAI cho biết: “Hầu hết giáo viên đều nói không biết sai, nhưng gần như không ai xin phép làm thêm hoặc khai báo thu nhập từ việc bán đề”.

Giới chuyên gia nhận định vụ việc không chỉ làm tổn hại uy tín nghề giáo mà còn phơi bày mặt trái của hệ thống thi cử Hàn Quốc, nơi điểm số CSAT gần như quyết định tương lai. Một giáo viên trung học chia sẻ: "Viết tài liệu học tập là niềm tự hào của nghề giáo. Tôi sợ rằng hành vi trục lợi của một số người sẽ khiến công chúng mất niềm tin vào giáo viên”.