Bằng quyền lực và những mối quan hệ ngầm, vị hiệu trưởng đã đưa con gái mình vào giảng đường đại học bằng cách đánh tráo danh tính và kết quả thi của học trò.

Một kỳ thi - hai số phận

Năm 1997, Cẩu Tĩnh là học sinh giỏi nhất trường, đứng thứ 4 toàn huyện trong kỳ thi thử đại học. Tuy vậy, khi kết quả chính thức công bố, cô sốc nặng khi biết mình trượt.

Cô chỉ đạt 355 điểm, thấp hơn cả những bạn học lực kém hơn tới 30 điểm, nên chỉ đủ điểm vào hệ trung cấp nghề của thành phố Tế Ninh. Tuy vậy, thầy Hiệu trưởng Khưu Ẩn Lâm, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm, khuyên cô không nên từ bỏ giấc mơ đại học mà tiếp tục ôn để thi lại năm sau, theo Baidu.

Gia đình Cẩu Tĩnh làm nông nghèo khó vẫn chắt chiu để con gái tiếp tục ôn luyện và năm sau cô trúng tuyển vào Trường Trung cấp Thủy lợi Điện lực Hoàng Cương (tỉnh Hồ Bắc).

Cẩu Tĩnh quyết định tố giác sau khi sự thật bị chôn vùi 23 năm. Ảnh: Baidu

Sau tốt nghiệp, Cẩu Tĩnh lặng lẽ rời quê hương và sống thu mình. Do bằng cấp không cao, cô đến Chiết Giang làm việc trong ngành mỹ phẩm và sau đó chuyển sang làm tại một công ty thương mại điện tử.

Khi vô tình đọc tin về một vụ gian lận chiếm suất vào đại học bị phanh phui trên truyền thông, cô bắt đầu nghi ngờ liệu điều đó có xảy ra với chính mình.

Tuy vậy, Cẩu Tĩnh khi ấy đã kết hôn, sinh con nhỏ và là trưởng bộ phận thương mại điện tử của một công ty tại thành phố Hồ Châu (tỉnh Chiết Giang). Cô chọn không suy nghĩ nhiều vì không muốn gia đình và công việc bị xáo trộn.

Lên tiếng sau hai thập kỷ im lặng

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2019, khi Cẩu Tĩnh nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ Ngô Dụng. Anh cho biết vừa gặp một giáo viên mới ở trường, được giới thiệu với tên "Cẩu Tĩnh". Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, anh nhận ra đó chính là Khưu Tiểu Huệ - con gái thầy Khưu Ẩn Lâm, hiệu trưởng kiêm giáo viên chủ nhiệm năm xưa.

Thông tin này khiến những nghi ngờ bấy lâu của Cẩu Tĩnh trở nên rõ ràng. Sau hơn 20 năm sống trong hoài nghi, cô cuối cùng cũng biết sự thật: Ai đó đã dùng tên của cô để theo học đại học, tốt nghiệp và đi dạy bằng chính cơ hội mà cô đã bị tước mất.

Năm 2020, trong bối cảnh dư luận Trung Quốc rúng động vì hàng loạt vụ bê bối mạo danh trong tuyển sinh, Cẩu Tĩnh quyết định công khai toàn bộ câu chuyện trên mạng xã hội, đồng thời gửi đơn tố cáo đến Sở Giáo dục tỉnh Sơn Đông và trình báo công an.

Khi câu chuyện của Cẩu Tĩnh được lan truyền rộng rãi, dư luận mạng xã hội chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Ảnh: Baidu

Kết quả điều tra cho thấy, năm 1997, Hiệu trưởng Khưu Ẩn Lâm lợi dụng chức vụ, đổi ảnh, sửa hồ sơ cá nhân của Cẩu Tĩnh, làm giả hồ sơ học sinh để con gái mình nhập học bằng danh nghĩa của cô. Họ còn sửa thông tin hộ khẩu, giả mạo địa chỉ nhận giấy báo trúng tuyển và sau này giúp Khưu Tiểu Huệ đổi tên hợp pháp từ Cẩu Tĩnh thành Khưu Tiểu Huệ vào năm 2002.

Cựu hiệu trưởng Khưu Ẩn Lâm sau đó bị khai trừ Đảng, tước quyền lợi hưu trí, con gái Khưu Tiểu Huệ bị khai trừ công tác, đồng thời 2 cha con bị khởi tố điều tra hình sự. 13 cán bộ, công an đã tiếp tay cũng bị xử lý theo quy định.

Đáng chú ý, trong suốt quá trình bị khiếu nại, ông Khưu Ẩn Lâm còn tìm đến mẹ của Cẩu Tĩnh để gây áp lực. Ông dọa sẽ gây khó khăn cho em gái cô trong kỳ thi đại học nếu sự việc bị đẩy đi xa hơn, đồng thời đề nghị “giải quyết trong im lặng” bằng khoản tiền bồi thường 10.000 NDT (khoảng 36 triệu đồng).

Khi câu chuyện được lan truyền rộng rãi, dư luận mạng xã hội chia thành 2 luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận ủng hộ Cẩu Tĩnh, cho rằng dù cô không phải là “học bá” vượt trội, việc bị mạo danh để chiếm chỗ đại học là hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức, không thể lấy bất kỳ lý do nào để biện minh.

Ở chiều ngược lại, không ít người bày tỏ nghi ngờ về động cơ thực sự của Cẩu Tĩnh, cho rằng việc cô công khai câu chuyện sau nhiều năm im lặng có thể xuất phát từ toan tính cá nhân hoặc nhằm gây chú ý.

Trước những tranh luận gay gắt, trong một buổi livestream, Cẩu Tĩnh phản hồi: “Nếu chưa từng rơi vào hoàn cảnh đó, bạn sẽ không thể hiểu được cảm giác bị tước mất cả tương lai và danh phận”. Cô nhấn mạnh, mục đích của mình không phải để gây chú ý, mà là “tìm lại sự thật và danh dự đã mất”.

“Tôi không muốn nhìn thấy thầy giáo mình kết thúc sự nghiệp trong xấu hổ. Nhưng tôi càng khao khát công lý. Một lời xin lỗi hay vài đồng tiền bồi thường không thể trả lại những năm tháng tuổi trẻ bị đánh cắp”, cô nói.

Vụ Cẩu Tĩnh không phải là trường hợp đơn lẻ. Tại tỉnh Sơn Đông, nhiều vụ việc tương tự đã bị phanh phui.

Kể từ khi chiến dịch rà soát quy mô lớn được khởi động vào tháng 9/2018, đã có 242 vụ mạo danh bị xử lý và hầu hết xảy ra trước năm 2006 khi thời điểm công nghệ và hệ thống thông tin còn lạc hậu.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sau đó cũng ban hành thông báo, nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm khắc hành vi mạo danh thi cử và đảm bảo quy trình tuyển sinh nghiêm ngặt nhất.