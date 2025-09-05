Hoại tử vì làm đẹp

Ngày 5/9, Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Nghĩa - Phụ trách khoa Phẫu thuật thẩm mỹ, Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội) cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.H (25 tuổi, Bắc Ninh) đến thăm khám trong tình trạng tổ chức mô vùng bụng tổn thương và hoại tử trắng.

Ba tháng trước, người phụ nữ trẻ này đã phẫu thuật hút mỡ và tạo hình bụng. Đến tháng 7, chị H. đi cùng bạn bè đến spa làm đẹp và đăng ký gói tiêm trị sẹo với liệu trình 3 buổi. Sau khi tiêm 3 buổi trong 10 ngày thì bụng chị H. bắt đầu có dấu hiệu khó chịu và đau vùng tiêm.

Thăm khám cho bệnh nhân, bác sĩ Nghĩa nhận thấy tổ chức mô vùng bụng đã bị tổn thương và gây hoại tử trắng. Bác sĩ đã chỉ định siêu âm vùng bụng và kết luận tổ chức mô tổn thương sâu, phải theo dõi thêm nếu tổ chức da bụng có thể giãn ra thì sẽ xử trí được. Nếu không sẽ phải can thiệp phẫu thuật tạo hình lại phần hoại tử trắng. Đây là ca biến chứng nghiêm trọng do chăm sóc hậu phẫu sai.

Sau khi được thăm khám, chỉ định uống thuốc, đến nay tình trạng hoại tử của bệnh nhân tiến triển tốt, không đau âm ỉ, nhưng vẫn cần theo dõi thêm.

Hình ảnh tổn thương sẹo thành bụng. Ảnh: BVCC.

Trường hợp gặp biến chứng sau khi phẫu thuật làm đẹp như chị H. không cá biệt. Trên một diễn đàn làm đẹp, người phụ nữ 29 tuổi đã cầu cứu khi làm đẹp tạo hình thành bụng được 5 tuần nhưng vết sẹo dài, đỏ và vặn như dây thừng. Theo người phụ nữ này, chị xem quảng cáo trên mạng về tạo hình bụng như thời son rỗi với giá siêu rẻ gần 30 triệu đồng và cơ sở khoe những ca từng làm rất đẹp nên chị đã tin tưởng và đến phẫu thuật.

Bác sĩ cho chị xuất viện luôn sau hơn 1 ngày kèm theo đơn thuốc nhưng về nhà, vết thương sưng đau, đi lại khó khăn và suốt 5 tuần chưa lành. Mỗi lần xin tư vấn, bác sĩ lại đổ lỗi do cơ địa, mặc dù trước đó chị đã mổ sinh 2 lần, sẹo đều đẹp.

Một nữ bệnh nhân 50 tuổi, ở Thanh Hóa, hút mỡ bụng 7 năm nhưng phần bụng bị lồi lõm. Người này có nhiều mỡ, da dư thừa nhưng hút mỡ bụng ở cơ sở không uy tín, chỉ được chỉ định hút mỡ, không xử lý phần da và cân cơ bụng. Sau mổ, bụng để lại da dư, lồi lõm, kém thẩm mỹ.

Những biến chứng phổ biến

Phụ nữ sau khi sinh vùng bụng trở nên lỏng lẻo, da rạn và chảy. Chứng thừa cân khiến vòng hai quá khổ, da bụng nhăn nheo. Những người làm văn phòng mỡ bụng tích lũy ngày càng nhiều, bụng chùng xuống.

Phẫu thuật tạo hình bụng nhằm cắt bỏ phần da xấu ở thành bụng sau đó kéo căng phần da xung quanh để hình thành da bụng mới, tạo vòng 2 săn chắc, da mịn màng.

Tuy nhiên, phẫu thuật không hoàn hảo sẽ gây ra rủi ro như tụ dịch, tụ máu, vết thương lâu lành, sẹo bị lộ ra, dính hoặc không cân xứng. Sẹo lan rộng, phình ra hoặc không phẳng, rốn nhìn không tự nhiên.

Theo bác sĩ Nghĩa, 3 yếu tố để có bụng đẹp sau mổ là chỉ định đúng kỹ thuật mổ, phù hợp với tình trạng thực tế của bệnh nhân; kỹ thuật mổ và khâu chuẩn xác, ngoài việc loại bỏ hết phần mỡ và da dư thừa, bác sĩ (hoặc kỹ thuật viên) phải khâu siết cân cơ, giúp vùng bụng săn chắc từ bên trong và cuối cùng là chăm sóc hậu phẫu đúng cách. Người bệnh cần theo dõi, chăm sóc để đảm bảo kết quả hồi phục tốt nhất.

Vị bác sĩ này khuyến cáo người dân không nên tin quá nhiều quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội mà hãy lựa chọn cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ có uy tín và năng lực chuyên môn.

Người đàn ông đi cấp cứu sau 2 tháng uống lá đinh lăng liên tục Tin lá đinh lăng tốt, ông T. uống liên tục hơn 2 tháng thay các loại nước khác khiến bản thân gầy rộc, mệt mỏi, chán ăn.

Cấp cứu vì uống hoa đu đủ đực ngâm mật ong nâng cao sức khỏe Dùng hoa đu đủ đực ngâm mật ong để cải thiện sức khỏe và không đi bệnh viện khám tổng quát, ông L. đã bị suy gan cấp, men gan tăng cả nghìn lần.