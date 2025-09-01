Ngày 1/9, trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Mai Văn Lực - Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học Bệnh viện E (Hà Nội) cho biết, mới đây khoa tiếp nhận bệnh nhân vào cấp cứu vì vỡ bể thận.

Anh L.V.T (37 tuổi, trú tại Hà Nội) nhập viện trong tình trạng đau quặn dữ dội vùng thắt lưng bên trái, cơn đau lan xuống vùng bẹn bìu bên trái, vã mồ hôi, mặt tái nhợt.

Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh nhân có tiền sử sỏi thận nhưng chưa điều trị triệt để, kèm theo bệnh nhân có tiền sử thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nên có phần chủ quan do nghĩ rằng đau lưng là do thoát vị gây nên.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng khẩn cấp như siêu âm và chụp cắt lớp vi tính (CT-Scanner), các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị một viên sỏi kích thước khoảng 4mm kẹt tại 1/3 dưới niệu quản trái, gây tắc nghẽn hoàn toàn đường dẫn nước tiểu từ thận xuống bàng quang. Thông thường với những trường hợp sỏi niệu quản 4mm thì biện pháp điều trị nội khoa tích cực tống sỏi là biện pháp được ưu tiên.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.

Tuy nhiên, ở bệnh nhân này, tình trạng tắc nghẽn đột ngột khiến áp lực trong đài bể thận tăng cao đột biến, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng: Vỡ bể thận - niệu quản. Nước tiểu bể thận bị thoát ra khoang sau phúc mạc, quanh thận trái số lượng nhiều.

Nhận định đây là một tình trạng cấp cứu ngoại khoa khẩn cấp, có nguy cơ gây nhiễm trùng huyết, suy thận cấp và ảnh hưởng đến tính mạng, ê-kíp phẫu thuật đã được kích hoạt ngay lập tức. Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ, tiến hành nội soi tán sỏi, đặt ống sonde JJ bể thận niệu quản trái, giải phóng chèn ép và xử lý tổn thương vỡ. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công, bệnh nhân được điều trị tích cực và xuất viện sau 5 ngày.

Theo bác sĩ Lực, sỏi niệu quản thực chất là sỏi từ thận rơi xuống và mắc kẹt lại tại niệu quản (đường ống dẫn nước tiểu từ thận đến bàng quang). Nhiều người thường chủ quan cho rằng sỏi tiết niệu chỉ gây ra những cơn đau âm ỉ hoặc chỉ cần uống thuốc là tan.

Khi viên sỏi gây tắc nghẽn, nó biến thận thành một "quả bom nước" chực chờ phát nổ. Áp lực nước tiểu bị dồn nén không chỉ gây ra những cơn đau quặn thận điển hình mà còn có thể dẫn đến hàng loạt biến chứng nguy hiểm như giãn đài bể thận, ứ nước, ứ mủ tại thận, vỡ cấu trúc đường bài xuất, suy thận cấp và mạn tính, nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Lực khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau vùng hông lưng (đau một bên hoặc cả hai bên), đau lan xuống bộ phận sinh dục, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ra máu, hoặc sốt kèm rét run, người dân cần đến ngay các cơ sở y tế để được thăm khám.

Những người có tiền sử sỏi tiết niệu, người có thói quen uống ít nước, hoặc có người thân trong gia đình bị bệnh sỏi. Việc siêu âm ổ bụng định kỳ 3-6 tháng/lần là phương pháp đơn giản và hiệu quả để phát hiện sớm sỏi.

Khi đã được chẩn đoán có sỏi, bệnh nhân cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định điều trị của bác sĩ. Không tự ý dùng thuốc nam, thuốc lá không rõ nguồn gốc, có thể làm lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị và gây ra những biến chứng đáng tiếc.

Để ngăn ngừa sỏi thận, bác sĩ Lực cho rằng mỗi người nên xây dựng lối sống khoa học, uống đủ nước (2-3 lít/ngày), có chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế các thực phẩm chứa nhiều oxalat, canxi và muối là biện pháp phòng ngừa sỏi tiết niệu hiệu quả nhất.

