Thông tin được Sở Nội vụ cho biết tại họp báo về tình hình kinh tế, xã hội quý 2 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý 3 năm 2025 do UBND tỉnh Long An tổ chức vào chiều nay (25/6).

Tại họp báo, đại diện Sở Nội vụ tỉnh Long An thông tin, theo danh sách UBND tỉnh Tây Ninh gửi, có 254 cán bộ công chức cán bộ sẽ di chuyển từ tỉnh Tây Ninh hiện nay đến trung tâm hành chính tỉnh mới tại TP Tân An, Long An để làm việc. Trong số đó, 33 cán bộ, công chức thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh uỷ quản lý.

Ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng Long An. Ảnh: Tuấn Kiệt.

Ông Đặng Hoàng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Long An, cho biết lãnh đạo tỉnh đã giao Sở Xây dựng rà soát, bảo đảm chu toàn, tạo điều kiện tốt nhất để 254 cán bộ này có thể yên tâm làm việc từ ngày 1/7.

Theo ông Tuấn, đối với các cán bộ, công chức từ phó giám đốc sở trở lên, Long An đã bố trí sắp xếp ở tại khu nhà công vụ của tỉnh hiện nay.

Đối với các đối tượng khác nằm ngoài diện này, phía Sở Xây dựng đã báo cáo UBND tỉnh để tham mưu bố trí, sắp xếp thêm chỗ ở. Dự kiến, họ được bố trí ở tạm thời tại trụ sở cũ của Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Long An), khu nhà tập thể của Trường Chính trị tỉnh Long An...

Các cơ sở nhà đất này đang được các đơn vị cải tạo, sửa chữa, thay đổi công năng nhằm đảm bảo điều kiện vật chất phù hợp để bố trí làm nơi ở cho cán bộ, công chức từ ngày 1/7.

Về nơi làm việc, những sở, ngành hiện nay cũng đã chủ động sửa sang, bố trí đầy đủ, đảm bảo nơi làm việc đối với 254 cán bộ này.

“Các cán bộ từ Tây Ninh xuống tuyệt đối an tâm về chỗ ở, chỗ làm việc, không phải tự chạy lo hay phải thuê”, ông Tuấn khẳng định.

Lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin thêm, sắp tới, tỉnh cũng đã có định hướng sẽ xây dựng thêm nhà ở công vụ tập trung, nhà ở xã hội nhằm đảm bảo đầy đủ và ở ổn định, lâu dài cho các cán bộ này. Riêng các chính sách, chế độ hỗ trợ khác, tỉnh này vẫn đang chờ các hướng dẫn cụ thể từ Trung ương để thực hiện.