Tại Đội Tham mưu Công an huyện Đức Hòa, đại diện Công an tỉnh Long An hôm nay (18/11) trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh này về việc tạm tuyển và bố trí công tác đối với chị Nguyễn Thị Thúy Diễn - em ruột liệt sĩ CAND Nguyễn Xuân Hào.

Chị Nguyễn Thị Thuý Diễn, em ruột liệt sĩ CAND Nguyễn Xuân Hào được tuyển dụng vào ngành công an tỉnh Long An. Ảnh: M.Đ.

Việc tuyển dụng chị Nguyễn Thị Thuý Diễn vào công tác trong lực lượng CAND thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Long An; là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, hồi cuối tháng 4/2023, Công an huyện Đức Hòa phối hợp các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Đường tỉnh 824, thuộc ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam. Trong lúc lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ thì bị ô tô bán tải BKS 49C-296.01 tông thẳng vào.

Hậu quả, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hào (40 tuổi), cán bộ Đội CSGT Công an huyện Đức Hòa hy sinh; 2 người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TPHCM) bị thương nặng và tử vong khi đi cấp cứu.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An nhanh chóng xác định đối tượng Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) đã điều khiển phương tiện ô tô sử dụng ma túy và gây tai nạn.

Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh để điều tra, làm rõ tội giết người. Đồng thời, cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự một số đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bộ Công an quyết định thăng hàm từ Thiếu tá lên Trung tá đối với đồng chí Nguyễn Xuân Hào. Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công và Chủ tịch nước đã truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho liệt sĩ Nguyễn Xuân Hào.