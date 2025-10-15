Xem clip:

Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 19/10 (tức 26 đến 28/8 âm lịch) tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang). Công tác chuẩn bị, dựng rạp và tiếp đãi khách thập phương các món chay đã được triển khai chu đáo từ nhiều ngày trước.

Ông Nguyễn Phước Hoa, thành viên Ban Quản lý Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, cho biết tính đến ngày 14/10, Ban tổ chức đã tiếp nhận 133 tấn gạo, 5 tấn đường, 2,5 tấn nếp cùng hàng trăm tấn rau, củ, quả.

Nguồn thực phẩm do tiểu thương các chợ, người dân và các nhà hảo tâm ủng hộ sẽ được đưa vào khu sơ chế, rửa sạch trước khi chuyển sang các công đoạn chế biến phục vụ lễ hội.

“Khoảng 3.000 người làm công quả phục vụ lễ giỗ tại đình đều được phân công công việc cụ thể. Năm nay, Ban tổ chức bố trí 6 trạm cơm, 2 trạm bánh xèo và 2 trạm nước, tất cả đều phục vụ miễn phí cho bà con. Các món ăn được chế biến nóng hổi, chủ yếu là món chay", ông Hoa chia sẻ.

Tỉ mỉ sửa từng chiếc lá, dây lạt, ông Đặng Văn Đẩm (63 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) cho hay, đình chuẩn bị hàng chục nghìn chiếc bánh tét để tiếp đãi bà con.

“Tiếp lửa” tại trạm cơm số 2, ông Phạm Minh Tuấn (49 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) liên tục đảo đều các nguyên liệu như khóm, chuối, sả, đậu phụ… trên chiếc chảo lớn trong hơn 1 giờ, cho ra lò mắm chưng chay

Tổ phục vụ cơm chạy liên tục, mang cơm nóng hổi phục người dân đi lễ giỗ

Anh Trần Ngọc Tuyền (39 tuổi, ngụ phường Rạch Giá) bày tỏ, đây không chỉ là thời gian tưởng nhớ vị Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực mà còn thể hiện được tính hào sảng, thân thiện của người miền Tây

Theo thông tin từ Ban quản lý Di tích lịch sử văn hoá mộ và đình Nguyễn Trung Trực, năm 2024, lễ hội đón hơn 1,6 triệu lượt người đến dự.

Anh hùng Nguyễn Trung Trực tên thật là Nguyễn Văn Lịch, sinh năm 1838, tại phủ Tân An, tỉnh Gia Định (nay là tỉnh Tây Ninh). Ông tham gia nghĩa quân chống Pháp và lập nên nhiều chiến công.

Tháng 9/1868, ông sa vào tay giặc, mặc cho chúng dùng nhiều cách tra khảo, chiêu dụ nhưng ông quyết không đầu hàng. Biết không thể khuất phục, giặc xử chém ông tại Rạch Giá. Trước lúc hy sinh, ông hiên ngang nói : “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Cảm phục và tôn kính Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người dân lập bài vị thờ ông tại Lăng Cá Ông. Hằng năm lễ giỗ của ông được tổ chức với quy mô lễ hội lớn ở An Giang và khu vực, thu hút hàng triệu người tham dự.

Năm 2023, lễ hội được công nhận là Di sản Văn hoá phi vật thể quốc gia.