Cây còng (hay còn gọi me tây) được trồng tại nghĩa địa Triều Châu (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) từ năm 1888. Đến nay, cây vẫn phát triển xanh tốt, cành lá sum sê, toả bóng mát cả một vùng rộng lớn.

Cây cao khoảng 40m, thân to phải 4-6 người ôm mới tròn vòng

Cây dầu rái hơn 200 năm tuổi cạnh mái đình

Đình Thoại Ngọc Hầu (xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang) thờ vị “khai quốc công thần” Thoại Ngọc Hầu ở vùng đất Nam Bộ. Xung quanh ngôi đình có hơn 40 cây cổ thụ toả bóng mát như giáng hương, sao. Trong đó, có cây dầu rái hơn 200 năm tuổi cạnh mái đình gây chú ý nhất bởi kích thước cao lớn vượt trội.

Ông Trần Hữu Huệ (75 tuổi, người trông coi đình) cho biết, cây dầu rái cao khoảng 30m, đường kính 1,4m, được công nhận cây di sản Việt Nam năm 2023. Dưới gốc cây có miếu Sơn Quân cùng bia đá khắc chữ “thần thụ” bằng tiếng Hán.

Cặp cây vải thiều có chiều cao khoảng 30m

Dù không phải là xứ sở vải thiều nhưng tại An Giang lại có hai cây vải thiều cổ thụ với tuổi đời hơn 300 năm, trong khuôn viên chùa Svây Ta Hôn (xã Ô Lâm). Trải qua mưa bom, bão đạn thời chiến tranh, 2 cây vải thiều vẫn đứng hiên ngang, vươn mình che bóng mát cho bà con Khmer.

Cặp vải thiều có chiều cao khoảng 30m, thân to, thẳng đứng, không chia ra làm nhiều thân nhỏ như những cây vải lâu đời ở miền Bắc.

Theo lời kể của các sư trong chùa và người dân quanh vùng, cặp vải rất đặc biệt, năm nào cả hai cây ra trái đều thì năm đó thời tiết thuận lợi, mùa màng bội thu. Hai cây vải đại lão này được công nhận cây di sản Việt Nam vào năm 2013.

"Cụ" bàng cao trên 40m

Đình thần Phụng Tường (xã Nhơn Mỹ, TP Cần Thơ) nổi tiếng với “cây bàng cô đơn”, trơ trọi giữa sân đình bởi gần đó từng có một cây bàng không may chết khô nhiều năm trước. "Cụ" bàng cao trên 40m, tán lá rộng phủ mát cả góc sân đình với bộ rễ đồ sộ, nhô cao trên mặt đất.

Cây bàng có từ rất lâu

Ông Trần Văn Hai (62 tuổi, người trông coi đình) cho biết, theo lời kể của các bậc tiền nhiệm, cây bàng đã có từ rất lâu, sau này người dân mới xây đình. “Không rõ ai là người trồng, nhưng ước tính cây đã hơn 400 năm tuổi. Hằng năm, Ban quản lý đình đều tỉa gọn những cành mục, ruỗng để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách đến chiêm bái”, ông Hai chia sẻ.

Gỗ cây bàng chết khô trước đó

Được biết, cây bàng chết khô trước đó được người đàn ông trên địa bàn mua lại với giá 35 triệu đồng. Người này sau đó tạo tác gốc cây thành hình thù kỳ quái, một số chỗ điêu khắc hình đầu rồng, phụng, rắn…