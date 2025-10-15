Đoạn clip ghi lại cảnh Trang từ biệt chú vịt Bim Bim khiến cộng đồng mạng xúc động

Đoạn clip xúc động

Mới đây, mạng xã hội lan truyền đoạn clip xúc động ghi lại cảnh một cô gái bật khóc nói lời chia tay chú vịt cưng vừa qua đời. Trong video, cô ôm chặt chú vịt trắng vào lòng, vừa khóc vừa gửi lời cảm ơn đầy nghẹn ngào:

“Tạm biệt Bim Bim nha. Nhờ có Bim Bim mà cuộc sống gia đình mình mới có ngày hôm nay. Mình cảm ơn Bim Bim rất nhiều. Tạm biệt Bim Bim…!".

Trang rơi nước mắt khi phát hiện chú vịt thân quen không còn sự sống

Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng lan tỏa, thu hút hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng trăm nghìn bình luận. Phần lớn cộng đồng mạng bày tỏ sự xúc động và gửi lời chia sẻ, cảm thông với cô gái trong clip.

Chủ nhân đoạn clip là Nguyễn Thùy Trang (SN 2002, quê Vĩnh Long). Được biết, chú vịt trắng vừa qua đời đã gắn bó với Trang suốt nhiều năm, trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của cô.

Trước khi mất, chú vịt - có tên gọi Bim Bim - khá nổi tiếng, thường xuyên xuất hiện trong các video trên tài khoản mạng xã hội của Trang và được nhiều người yêu thích.

Trước đó, vịt Bim Bim luôn gắn bó với Trang

Trang chia sẻ: “Tôi và vịt Bim Bim đã gắn bó với nhau hơn 6 năm. Nhờ có Bim Bim, các tài khoản mạng xã hội của tôi mới được nhiều người biết đến.

Chỉ sau 3 tháng kể từ khi Bim Bim xuất hiện trong các video, trang cá nhân của tôi đã phát triển mạnh mẽ, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Nhờ đó, tôi có thể tự trang trải cuộc sống và phụ giúp cha mẹ".

Chú vịt giúp Trang đạt giải thưởng của một nền tảng mạng xã hội

Thùy Trang sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2018, cô tận dụng chiếc điện thoại cũ do anh trai tặng để bắt đầu sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Ban đầu, Trang chủ yếu chia sẻ những video giới thiệu về con người và ẩm thực miền Tây. Dù nội dung chỉn chu, nhưng lượng người xem không nhiều. Chỉ đến khi chú vịt trắng Bim Bim xuất hiện trong các video, kênh của cô mới thu hút sự chú ý và phát triển mạnh mẽ.

Không nuôi thêm

Được biết, chú vịt trắng nở ra từ một trong những quả trứng vịt sát (trứng không nở, bị hỏng) mà mẹ của Thùy Trang mua về để làm thức ăn. Khi phát hiện một quả trứng vẫn còn dấu hiệu sự sống, bà liền đặt nó vào ổ của một con vịt đen đang ấp.

Ít lâu sau, quả trứng ấy nở ra một chú vịt con mà Trang đặt tên là Bim Bim. Bim Bim thuộc giống vịt bầu lông trắng, nhưng lại nở cùng bầy vịt con màu đen. Chính sự khác biệt này khiến chú vịt nhỏ bị mẹ nuôi “xa lánh”, không cho theo đàn.

Vịt Bim Bim lúc còn nhỏ

Trang thường xuyên ra chuồng cho vịt con ăn. Thấy cảnh Bim Bim lẻ loi, cô đưa vào nhà chăm riêng. Từ đó, vịt con gắn bó với Trang như hình với bóng.

Với Trang, vịt Bim Bim không phải thú cưng mà là người bạn đồng hành, thành viên vô cùng đặc biệt của gia đình. Suốt 6 năm qua, mỗi cột mốc quan trọng trong đời Trang luôn có sự góp mặt của chú vịt.

Năm 2024, trong ngày trọng đại, Trang và chồng cũng ghi hình, chụp ảnh cưới cùng Bim Bim. Đoạn clip ấy sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng đạt hơn 2 triệu lượt xem và hàng nghìn người tham gia bình luận.

Trước đó, hình ảnh vịt Bim Bim xuất hiện trong lễ vu quy của Trang khiến cộng đồng mạng thích thú

Vì vậy, khi chú vịt qua đời, Trang không khỏi xót xa, đau lòng. Trang tâm sự: “Hôm 13/10, tôi thấy Bim Bim có dấu hiệu bất thường nên lập tức chạy đi mua thuốc. Tuy nhiên khi tôi quay lại, Bim Bim đã không còn sự sống.

Ngoài Trang, chú vịt cũng gắn bó với các thành viên khác trong gia đình

“Bim Bim không còn, cả gia đình tôi buồn. Ai cũng công nhận, nhờ có Bim Bim mà gia đình mới có được cuộc sống như hôm nay.

Sau khi Bim Bim đi, tôi không có ý định nuôi thêm thú cưng nào nữa. Với tôi, sự gắn bó giữa mình và Bim Bim là một mối duyên đặc biệt”, Trang chia sẻ.

Clip, ảnh: NVCC