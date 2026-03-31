Ngày 31/3/2026, Lễ khai mạc Cuộc thi Đầu tư Chứng khoán Sinh viên Việt Nam - INVESTMENT CHALLENGE 2026 đã được tổ chức tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Cuộc thi do Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (CAER) chủ trì, cùng Khoa Tài chính Ngân hàng và CLB Đầu tư Chứng khoán Trẻ TDTU – NSC đồng tổ chức.

TS Nghiêm Quý Hào - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Kinh tế ứng dụng – Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: Cuộc thi giúp thúc đẩy, rèn luyện sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, hoạt động ngoại khóa để tạo thói quen và thái độ học tập, làm việc có tinh thần tập thể. Đồng thời, cuộc thi giúp sinh viên sớm hòa nhập với văn hóa doanh nghiệp, tích lũy tri thức nghề nghiệp, kinh nghiệm làm việc ngay sau khi ra trường.

Năm 2026, INVESTMENT CHALLENGE lần đầu tiên sẽ có sự tham gia của các đội thi sinh viên quốc tế (đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ như Indonesia, Đài Loan (Trung Quốc), Myanmar, Lào...). Ngoài ra, lần đầu tiên cuộc thi được bổ sung phần kiểm tra kiến thức về tài chính số; tài sản số; giao dịch hàng hóa trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam.

Không chỉ là sân chơi lý thuyết, theo ban tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi học thuật và trải nghiệm thực tế lớn nhất trong cộng đồng sinh viên toàn quốc tại Việt Nam, tạo cơ hội để sinh viên “thực chiến” qua trải nghiệm 60 ngày đầu tư bằng tài khoản thật, tiền vốn đầu tư thật tại các công ty chứng khoán hàng đầu thị trường.

Đây là năm thứ 9 liên tiếp INVESTMENT CHALLENGE được tổ chức. Hàng năm, cuộc thi thu hút sinh viên đến từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng trong cả nước đăng ký tham dự.

Theo ban tổ chức, INVESTMENT CHALLENGE 2026 có sinh viên đến từ khoảng 116 trường đại học trong toàn quốc đăng ký tham gia với gần 3.000 sinh viên tham gia.