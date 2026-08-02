Bốn năm nay, vợ chồng anh Đinh Ngọc Huy thường xuyên lái xe đưa con trai nhỏ đi cắm trại ở núi rừng, biển đảo để trải nghiệm thiên nhiên. Mùa hè này, gia đình có nhiều chuyến khám phá các vùng biển miền Trung, từ Hà Nội vào tới Quảng Ngãi.

Thay vì tìm đến các điểm du lịch nổi tiếng, nhiều dịch vụ ăn uống - lưu trú, đông khách, vợ chồng anh thường chọn những bãi biển còn giữ vẻ đẹp hoang sơ. Sau nhiều ngày rong ruổi, anh Huy chọn ra 3 bãi biển yêu thích nhất của gia đình gồm Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), Tân Cảnh Dương (Huế) và Châu Tân (Quảng Ngãi).

Theo anh, điểm chung của 3 bãi biển là nước biển trong vắt, bờ cát trắng mịn, thoải và dài, sóng êm, không quá đông đúc nên được ví von như "thiên đường ngủ quên".

Tân Cảnh Dương, Huế

Trong 3 điểm đến, Tân Cảnh Dương là nơi để lại nhiều ấn tượng nhất với gia đình anh Huy. Bãi biển Tân Cảnh Dương nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 60km về phía nam, thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô. Bãi biển dài khoảng 8km với cát trắng mịn, biển kín gió và nước trong xanh. Mùa hè là thời điểm đẹp nhất để tắm biển, cắm trại và tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Anh Huy biết đến bãi biển này khá tình cờ khi xem Google Maps trong chuyến xuyên Việt năm 2024. Thời điểm đó là dịp tết Nguyên đán nên cả khu vực gần như vắng lặng.

"Đường đi vào bãi biển không khó nhưng khu vực này còn thưa dân cư, dịch vụ chưa nhiều nên ít người ghé thăm. Có lẽ vì thế mà nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp rất nguyên sơ", anh nói.

Điều khiến anh bất ngờ nhất là vị trí độc đáo của bãi biển. Dù nằm ngay bên cạnh cửa sông đổ ra biển nhưng nước quanh khu vực tắm vẫn xanh trong. "Dòng sông tạo nên những bờ cát uốn lượn rất đẹp, kết hợp với núi non bao quanh tạo nên khung cảnh vừa nên thơ vừa hùng vĩ", anh chia sẻ.

Hình ảnh bãi biển Tân Cảnh Dương anh Huy ghi lại trong chuyến đi hè 2026

Hè năm nay, gia đình anh dành trọn một ngày tại biển Tân Cảnh Dương. Buổi trưa, khi thủy triều rút, một bãi cạn rộng lộ ra, đủ để anh lái ô tô xuống sát mép nước, dựng lều và cắm trại.

"Cả nhà tôi chơi ở đây từ sáng tới tối mịt mà không hề chán. Vì bãi biển ít người nên có cảm giác như chúng tôi sở hữu cả bãi biển, rất thư thái", anh kể.

Theo anh, Tân Cảnh Dương đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ bởi bãi biển nông, sóng nhẹ và bờ cát rộng. Tuy nhiên, anh vẫn khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ mặc áo phao và tránh khu vực gần cửa sông, chỉ nên tắm ở phần hướng ra biển.

Ngoài cảnh đẹp, biển sạch và không quá đông đúc, khu vực này đã có một số quán ăn, điểm tắm tráng phục vụ du khách ngay gần bãi biển. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú và vui chơi vẫn chưa đa dạng nên chưa thu hút nhiều khách như khu vực Lăng Cô lân cận.

Kỳ Xuân, Hà Tĩnh

Năm nay, gia đình anh Huy đã tới bãi biển Kỳ Xuân 2 lần vì khoảng cách không quá xa Hà Nội, chỉ mất khoảng 6 tiếng lái xe nhưng bãi biển rất hoang sơ, đẹp mắt. Nước biển Kỳ Xuân trong như có thể thấy đáy, bờ cát trắng trải dài và xa xa là những ngọn núi nhấp nhô. Biển Kỳ Xuân được mệnh danh là "thiên đường ngủ quên", "viên ngọc xanh của Hà Tĩnh".

Du khách có thể thức dậy thật sớm, đi dọc bờ biển ngắm bình minh và những con thuyền đánh cá vừa cập bến của bà con làng chài. Ngoài bãi tắm và khung cảnh đẹp, biển Kỳ Xuân còn có 2 danh thắng là bãi Cu Kỳ và đảo Én, cách bờ khoảng 5 hải lý. Du khách có thể kết hợp cung hành trình di chuyển từ biển Thiên Cầm, qua biển Cẩm Lĩnh (huyện Cẩm Xuyên) rồi tới biển Kỳ Xuân.

Theo anh Huy, hoạt động thú vị nhất tại Kỳ Xuân là dựng lều ngay sát bãi biển, để trẻ tự do nghịch cát, tắm biển. Bãi biển khá nông nên việc vui chơi an toàn và thoải mái hơn.

Biển Kỳ Xuân mang vẻ đẹp hoang sơ

So với vài năm trước, Kỳ Xuân hiện có nhiều nhà hàng hải sản ven biển cùng một số khách sạn, khu lưu trú mới đi vào hoạt động. Tuy vậy, lượng cơ sở lưu trú vẫn chưa nhiều nên vào dịp cao điểm, du khách nên đặt phòng sớm.

Không chỉ có cảnh quan đẹp, biển Kỳ Xuân còn nổi tiếng với nhiều loại hải sản tươi ngon như mực nhảy, cá mú, cồi sò mai, sò huyết... Thời gian lý tưởng để đến biển Kỳ Xuân là từ tháng 5 đến tháng 9 hằng năm, thời tiết nắng khô, không mưa.

Nước biển trong xanh hấp dẫn du khách

Biển Châu Tân, Quảng Ngãi

Bãi biển Châu Tân (Quảng Ngãi) là điểm đến anh Huy vừa tới khám phá cuối tháng 7.

"Tuy khoảng cách từ Hà Nội tới Châu Tân xa, khoảng 850km nhưng tôi cảm thấy xứng đáng để trải nghiệm. Biển có làn nước xanh ngọc, bãi cát trắng mịn, đẹp mắt", anh Huy chia sẻ.

Gia đình chủ yếu vui chơi tại khu Robinson và Vườn nhà Trinh - những khu vực được dọn dẹp sạch sẽ, phù hợp để tắm biển, cắm trại và tổ chức các hoạt động ngoài trời.

Theo anh Huy, Châu Tân hiện có hệ thống dịch vụ khá hoàn thiện với nhiều lựa chọn lưu trú phù hợp cho cả gia đình và nhóm đông người.

Ngoài tắm biển, du khách đến Châu Tân còn có thể trải nghiệm kéo lưới cùng ngư dân, cắm trại hoặc tổ chức các hoạt động dã ngoại ngay trên bãi cát.

Ảnh/Video: TikTok Gia đình Camping