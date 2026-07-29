Mới đây, vợ chồng anh Quyết Thắng (phường Long Biên, Hà Nội) đưa 2 con gái thực hiện chuyến lái xe xuyên miền Trung, tìm đến những vùng biển còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ và trải nghiệm cuộc sống của bà con địa phương.

Trước chuyến đi, gia đình lên kế hoạch rất kỹ cho những ngày khám phá Dốc Lết (Khánh Hoà) và Cù Lao Mái Nhà (Đắk Lắk) - hai điểm đến họ đã tìm hiểu thông tin và yêu thích từ lâu. Thế nhưng, một điểm đến không nằm trong lịch trình ban đầu, không có sự chuẩn bị trước lại khiến gia đình Hà Nội ấn tượng, lưu luyến không kém.

Đó là bãi biển An Cường ở xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.

Bãi biển An Cường có nước biển xanh ngắt, bãi cát trắng mịn, sạch sẽ

"Toát mồ hôi" khi lái ô tô vào bãi biển hoang sơ

Anh Thắng cho biết, ban đầu, gia đình dự định từ Quy Nhơn ra Đà Nẵng xem chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế vào ngày 11/7. Tuy nhiên, vì từng xem pháo hoa những năm trước, đồng thời giá phòng dịp này quá cao và rất khó đặt nơi ưng ý, cả nhà quyết định đổi hướng "phút 90".

"Hành trình trải nghiệm nên chúng tôi không quá cứng nhắc về lịch trình. Cả nhà mở Google Maps, tìm những bãi biển còn hoang sơ, đọc bài chia sẻ của du khách và phát hiện ra điểm đến làng chài An Cường. Chúng tôi liên hệ đặt phòng rồi lập tức lái xe tới khám phá", anh kể.

Từ cao tốc Quảng Ngãi, quãng đường đến bãi biển chỉ hơn 20km nhưng đoạn đường cuối khiến gia đình nhớ mãi. "Đường đi rất hẹp, nhiều đoạn ô tô phải cụp gương mới có thể lọt qua", anh Thắng kể.

Thế nhưng, khi bãi biển xanh ngắt, bờ cát trắng mịn dần hiện ra trước mắt, cả gia đình oà lên thích thú, mọi mệt nhọc dường như tan biến.

Vài km cuối dẫn tới bãi biển khó đi, đường hẹp

"Điều khiến chúng tôi thích nhất là nơi đây rất ít khách du lịch. Trên bãi biển chủ yếu là người dân địa phương tắm biển hoặc chuẩn bị cho chuyến ra khơi. Không có những hàng quán san sát, không có tiếng nhạc lớn, bờ biển chỉ có tiếng sóng, tiếng chim biển và tiếng ngư dân gọi nhau. Đó mới chính là điều gia đình tôi tìm kiếm trong mỗi chuyến đi", anh nói.

Bình minh rực đỏ, cuộc sống làng chài bình yên níu chân du khách

Ban ngày, biển An Cường đã gây ấn tượng với gia đình Hà Nội bởi bãi cát dài, nước biển xanh và gần như không có rác. Nhưng thời điểm bình minh và hoàng hôn, bãi biển còn đẹp hơn rất nhiều, khung cảnh như bức tranh.

Khoảng 4h30, cả nhà thức dậy đón bình minh. Mặt trời dần nhô lên từ đường chân trời, nhuộm đỏ cả mặt biển. Trên bãi cát, người dân tập thể dục, từng chiếc thuyền thúng nối nhau rời bến hoặc trở về sau một đêm đánh bắt, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp nhưng vẫn rất bình yên.

Bãi biển lúc 4h30 sáng đẹp bình yên

Theo tìm hiểu của anh Thắng, những tháng gần đây, An Cường được nhiều người yêu thích nhiếp ảnh chia sẻ là điểm săn bình minh đẹp của Quảng Ngãi. Anh bắt gặp một số cặp đôi tìm đến rất sớm để thực hiện ảnh cưới.

Bình minh trên biển An Cường

Khác với nhiều bãi biển nổi tiếng, An Cường vẫn giữ nhịp sống của một làng chài. Buổi sáng, du khách có thể chèo SUP trên mặt biển lặng, theo chân ngư dân kéo lưới hoặc ngắm cảnh tàu thuyền cập bến. Chiều xuống, biển trở nên yên ả hơn, thích hợp đi dạo dọc bờ cát. Về tối, nhiều người dân mang đèn pin đi soi còng, bắt các loại hải sản ven bờ. Đây là trải nghiệm khiến hai cô con gái của anh Thắng đặc biệt thích thú.

Theo kinh nghiệm của anh Thắng, do khu vực chưa phát triển mạnh về du lịch, An Cường hiện chỉ có vài homestay nhỏ phục vụ khách. Các dịch vụ ăn uống, vui chơi cũng còn ít. Nhiều người đến đây phải thuê phòng của người dân hoặc dựng lều cắm trại ngay sát biển.

"Nếu có kế hoạch đến An Cường, mọi người nên đặt phòng trước vì số lượng chỗ nghỉ rất ít. Đổi lại, bạn sẽ được sống gần người dân địa phương, tận hưởng không gian bình yên, thoải mái, rất khác so với những bãi biển nổi tiếng, đông khách", anh nói.

Cuộc sống của bà con làng chài rất mộc mạc. Tại làng mới chỉ có một vài homestay

Gia đình anh thuê một homestay ven biển, có những căn phòng hướng biển rất xinh. Họ ăn uống tại homestay nên thuận lợi, không phải di chuyển xa.

"Hải sản ở đây tươi ngon, giá hợp lý. Món khiến cả nhà nhớ nhất là mì tôm mực nguyên con. Cả nhà vừa ăn vừa thảnh thơi ngắm biển", anh kể.

An Cường là một trong những điểm dừng khiến cả nhà hài lòng nhất trong hành trình xuyên miền Trung năm nay.

"Nhắc tới du lịch Quảng Ngãi, nhiều người thường nghĩ ngay đến Lý Sơn hay Sa Huỳnh. Nhưng với chúng tôi, An Cường là một món quà bất ngờ rất thú vị.

Nơi này nằm giữa cung đường từ Quy Nhơn ra Tam Kỳ - Hội An, rất phù hợp để nghỉ chân 1 đến 2 ngày nếu thích khám phá những vùng biển còn hoang sơ, muốn sống chậm và cảm nhận cuộc sống của ngư dân. Chắc chắn gia đình tôi sẽ còn quay lại, ở lâu hơn để trải nghiệm trọn vẹn nơi này", anh chia sẻ.

Gia đình Hà Nội rất hài lòng với trải nghiệm tại bãi biển An Cường

Ảnh: NVCC