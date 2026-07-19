1. Tỉnh nào có nhiều đảo nhất Việt Nam?
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Quảng Ninh
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- An Giang0%
- Quảng Ngãi0%Chính xác
Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, địa phương này hiện có hơn 2.000 hòn đảo lớn nhỏ, chiếm 2/3 tổng số đảo của Việt Nam. Trong đó, phần lớn đảo nằm tại vịnh Hạ Long, nơi từng 2 lần được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới.
2. Đâu là tên gọi một hang động tại vịnh Hạ Long?
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Hang Thảng Thốt
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- Hang Sửng Sốt0%
- Hang Câu0%
- Hang Én0%Chính xác
Hang Sửng Sốt nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 14km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 11km.
Sâu trong lòng hang là khối thạch nhũ lung linh, huyền ảo mang vô số hình thù kỳ lạ, đặc sắc, khiến mỗi du khách đều say sưa chiêm ngưỡng, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Năm 2019, CNN giới thiệu đây là 1 trong 7 hang động đẹp nhất Việt Nam.
3. Làng chài nào ở Quảng Ninh lọt top "làng cổ tích đẹp như tranh" của thế giới?
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Làng chài Cái Bèo
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- Làng chài Bích Đầm0%
- Làng chài Cửa Vạn0%
- Làng chài Hàm Ninh0%Chính xác
Mang vẻ đẹp bình yên và thơ mộng, năm 2023, làng chài Cửa Vạn (Quảng Ninh) đã được Bright Side, trang tin về Giáo dục - Văn hoá - Du lịch, đưa vào danh sách những ngôi làng cổ tích đẹp như tranh của thế giới.
Năm 2012, làng chài Cửa Vạn được trang du lịch Journeyetc.com đưa vào danh sách 16 ngôi làng cổ đẹp nhất thế giới.
Đến làng chài Cửa Vạn, du khách sẽ được người dân hướng dẫn cách chèo thuyền, đánh bắt cá, tìm hiểu cuộc sống làng chài trên biển.
4. Gà râu là đặc sản hòn đảo nào ở Quảng Ninh?
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Đảo Quan Lạn
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- Đảo Cái Chiên0%Chính xác
Từ 2015, địa phương đã đưa "gà râu" thành sản phẩm OCOP và là sản phẩm ẩm thực du lịch của đảo Cái Chiên - hòn đảo nhỏ sở hữu những bãi cát trắng mịn màng, làn nước xanh như ngọc.
Gà râu có đặc điểm chân thấp, da vàng, xương nhỏ, lớn chậm nhưng thịt chắc và rất thơm ngon. Thịt gà râu luộc là ngon nhất với lớp da vàng ươm như nhúng mỡ nhưng ăn không béo mà giòn và ngọt. Ảnh: Thanh Tuyền
5. Bãi biển nào ở Quảng Ninh lọt top 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026?
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Bãi biển Bãi Cháy
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- Bãi biển Trà Cổ0%
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- Bãi biển Tuần Châu0%Chính xác
Đầu tháng 6, tổ chức xếp hạng bãi biển toàn cầu Corona Beach 100 (Mỹ) công bố danh sách 100 bãi biển đẹp nhất thế giới năm 2026.
Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách là bãi biển Soi Sim, nằm trên đảo cùng tên thuộc vùng lõi của vịnh Hạ Long. Điểm đến này còn khá xa lạ với nhiều du khách bởi vị trí biệt lập và ít dịch vụ du lịch.
Đảo Soi Sim có diện tích khoảng 8,7 ha, nằm cách cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu khoảng 12km. Du khách muốn đến đây thường phải đi tàu theo tuyến tham quan số 2, mất khoảng 90 phút.
Theo thông tin từ Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử, đơn vị đang phối hợp với các đơn vị liên quan để đưa bãi biển Soi Sim đi vào hoạt động đón khách trong thời gian sớm nhất.
6. Bãi biển nào của Quảng Ninh là bãi biển dài nhất Việt Nam?
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Bãi biển Bãi Cháy
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Với chiều dài 17km, diện tích khoảng 170 ha, cong hình vành khuyên, bãi biển Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh là bãi biển dài nhất của nước ta.
Đến Trà Cổ, ngoài tắm biển, thưởng thức hải sản, dạo chơi ở cồn cát, khám phá hệ thống rừng ngập mặn, tìm hiểu đời sống của ngư dân, du khách còn có thể kết hợp tham quan, mua sắm ở khu chợ biên giới Móng Cái.
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