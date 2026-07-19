Chính xác

Hang Sửng Sốt nằm trên dãy đảo Bồ Hòn, cách cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu khoảng 14km, cách cảng tàu khách quốc tế Hạ Long khoảng 11km.

Sâu trong lòng hang là khối thạch nhũ lung linh, huyền ảo mang vô số hình thù kỳ lạ, đặc sắc, khiến mỗi du khách đều say sưa chiêm ngưỡng, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Năm 2019, CNN giới thiệu đây là 1 trong 7 hang động đẹp nhất Việt Nam.