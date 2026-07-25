Vợ chồng anh Thắng có 3 con gái. Nhiều năm qua, tranh thủ các kỳ nghỉ, cả nhà thường đi du lịch theo tour hoặc bay máy bay, đi tàu hỏa. Năm nay, anh mạnh dạn lên kế hoạch lái xe ô tô "phượt tự túc" từ Hà Nội vào Huế, gần như không đặt trước khách sạn hay theo lịch trình cố định.

Anh muốn cùng vợ và các con khám phá cảnh quan thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa địa phương một cách mộc mạc, gần gũi nhất.

Tại Huế, ngoài khám phá Đại Nội Huế, thưởng thức các món ăn địa phương và trải nghiệm phá Tam Giang, gia đình còn trải nghiệm biển.

Ban đầu, họ dự định đến biển Lăng Cô - nơi anh Thắng từng tới trải nghiệm nhiều lần. Tuy nhiên, trước chuyến đi, anh đọc được vài bài viết chia sẻ về bãi biển Tân Cảnh Dương. Những hình ảnh về bãi biển trong xanh, cát trắng trải dài hấp dẫn gia đình Hà Nội.

Bãi biển nước trong, cát trắng khiến gia đình Hà Nội thích thú

Cách trung tâm Huế khoảng 60km về phía nam, bãi biển Tân Cảnh Dương thuộc xã Chân Mây - Lăng Cô. Theo thông tin từ trang VisitHue của Sở Du lịch TP Huế, bãi biển dài khoảng 8km, nằm giữa mũi Chân Mây Tây và Chân Mây Đông, nổi bật với dải cát trắng mịn, biển tương đối kín gió và làn nước trong xanh.

Ngay khi tới bãi biển, cả nhà anh Thắng đều bất ngờ.

"Nơi đây vẫn giữ được vẻ rất nguyên sơ. Hàng cây xanh chạy sát bãi cát tạo bóng mát tự nhiên, không gian yên tĩnh, không ồn ào như nhiều bãi biển nổi tiếng mà gia đình từng đến. Nước biển trong vắt, bãi cát trắng thoải, mịn màng", anh Thắng nói.

Gia đình anh Thắng dành 5 tiếng vui chơi giữa bãi biển "không bóng người"

Anh Thắng cho hay, bãi cát nơi đây rất rộng, thoải, sóng biển êm, các con tha hồ đùa nghịch, nhặt vỏ sò, chơi cát mà bố mẹ vẫn dễ dàng quan sát, trông nom. Trên bãi biển có một số chòi nghỉ hướng thẳng ra biển để du khách thư giãn, tránh nắng.

"Chúng tôi chơi cả buổi chiều, gần 5 tiếng mà vẫn không thấy chán. Hiếm có bãi biển nào mang lại cảm giác bình yên, dễ chịu như ở đây", anh Thắng kể.

Gia đình anh còn thuê thuyền để sang một bãi cát nhỏ, nằm ngăn cách với bãi Tân Cảnh Dương bởi eo nước hẹp. Họ cảm giác như "đặt chân tới đảo hoang" vì không gian riêng tư, ít người.

"Nếu biết bơi, du khách có thể thuê áo phao hoặc chèo kayak sang bên đó. Khung cảnh rất đẹp và yên bình", anh chia sẻ.

Bãi cát rộng, thoải, mịn màng nên trẻ em nô đùa thoải mái

Thời gian di chuyển từ trung tâm TP Huế tới bãi biển khoảng hơn 1 tiếng. Đường đi đẹp, thuận tiện.

Khác với nhiều bãi biển nổi tiếng được đầu tư mạnh về dịch vụ, Tân Cảnh Dương hiện chưa có nhiều nhà hàng hay cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, theo anh Thắng, chính điều đó lại tạo nên sức hút.

"Với người thích khám phá như tôi, sự nguyên sơ là điều đáng quý nhất. Không quá nhiều dịch vụ nhưng đổi lại là không gian bãi biển thanh bình, sạch sẽ và gần gũi thiên nhiên. Điểm đến này khiến gia đình tôi muốn sớm quay trở lại", anh nói.

Gia đình Hà Nội mong muốn sớm quay lại bãi biển Tân Cảnh Dương

Mùa hè là thời điểm Tân Cảnh Dương đẹp nhất trong năm. Nước biển trong, sóng êm, thích hợp để tắm biển, cắm trại và tổ chức các hoạt động ngoài trời. Buổi tối, nhiều nhóm du khách lựa chọn đốt lửa trại, nướng hải sản và nghỉ lại trong các lều hoặc chòi sát biển để tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có.

Với những gia đình yêu thiên nhiên, thích những điểm đến chưa quá đông khách, Tân Cảnh Dương đang dần trở thành cái tên được truyền tai nhau trên các hội nhóm du lịch.

Gần khu vực bãi biển này, du khách có thể kết hợp tham quan đầm Lập An - đầm nước lợ lớn ở xứ Huế. Đầm Lập An được bao quanh bởi dãy núi Bạch Mã cao ngút ngàn, vịnh Lăng Cô trong veo và con đường nhỏ ven chân núi uốn lượn quanh đầm như một dải lụa mềm mại, óng ả.

Nếu nhiều thời gian hơn, du khách có thể ghé Vườn quốc gia Bạch Mã, suối Mơ, đầm Cầu Hai...

Ảnh: NVCC