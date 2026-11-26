Các bác sĩ từ 3 bệnh viện tại TPHCM đã phối hợp theo dõi và điều trị xuyên suốt thai kỳ, cứu thai nhi bị bệnh tim nặng chào đời an toàn.

Ngày 26/11, Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết, 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Nhi Đồng 2, Từ Dũ và Chợ Rẫy đã hợp lực cứu một em bé chào đời an toàn ở tuần thai thứ 37 nhờ phát hiện sớm tình trạng nhịp tim chậm từ tuần thai thứ 20 và điều trị xuyên suốt trong bụng mẹ.

Theo BS.CK2 Đỗ Thị Thúy Hằng, khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2, thai phụ được chuyển đến bệnh viện sau khi phát hiện nhịp tim thai bất thường ở tuần thứ 20.

Kết quả siêu âm tim thai chuyên sâu chẩn đoán trẻ bị block nhĩ thất hoàn toàn với tần số thất chỉ 65–80 lần/phút. Xét nghiệm tìm nguyên nhân ghi nhận người mẹ dương tính với kháng thể tự miễn anti-SSA/Ro và anti-SSB/La, gây viêm cơ tim và tổn thương hệ thống dẫn truyền tim của thai nhi.

BS.CK2 Nguyễn Thị Ngọc Phượng – Phó Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi Đồng 2 nhận định, thời điểm phát hiện, thai nhi đã có dấu hiệu suy tim, đối mặt với nguy cơ phù thai và tử vong trong tử cung nếu nhịp tim tiếp tục giảm.

Các bác sĩ đã cứu thai nhi chào đời an toàn nhờ phát hiện sớm bất thường tim mạch từ tuần thai thứ 20. Ảnh: BVCC

Trước tình thế này, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã lập tức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy để xây dựng chiến lược theo dõi, điều trị chặt chẽ ngay từ giai đoạn bào thai.

Suốt thai kỳ, đội ngũ y bác sĩ nỗ lực kiểm soát tình trạng viêm cơ tim và duy trì suy tim ở mức trung bình. Khi thai nhi xuất hiện dấu hiệu chậm tăng trưởng, thay đổi phổ Doppler động mạch rốn, động mạch não giữa kèm nguy cơ thiếu máu, các bác sĩ phải liên tục cân nhắc thời điểm kết thúc thai kỳ tối ưu.

Đến tuần thai thứ 37, ê-kíp quyết định mổ lấy thai chủ động tại Bệnh viện Từ Dũ. Em bé chào đời với huyết động ổn định và được chuyển ngay sang Bệnh viện Nhi đồng 2 để hỗ trợ hô hấp, điều trị các vấn đề do kháng thể tự miễn và theo dõi sát để sẵn sàng đặt máy tạo nhịp. Sau ba tuần chăm sóc tích cực, bệnh nhi đã hồi phục và được xuất viện an toàn.

Ca bệnh là minh chứng rõ nét cho giá trị của siêu âm tim thai chẩn đoán sớm và sự hợp lực đa chuyên khoa, liên viện ngay từ trong bào thai, giúp giành lại sự sống cho những trường hợp thai nhi có nguy cơ cao.



