Khi bác sĩ đưa ra quyết định táo bạo với chỉ 1% hy vọng, vợ chồng chị Phương đã cố gắng tới cùng để giữ 2 thai nhi, mỗi thai chỉ 200g.

Cuộc chuyển viện với 1% hy vọng

Vợ chồng chị Vũ Thu Phương và anh Vũ Toàn Cảnh (trú tại Hưng Yên) kết hôn được 3 năm, đến cuối năm 2025 mới mang song thai nhờ hỗ trợ sinh sản.

Chị Phương nhớ như in ngày 22/2, khi thai mới 18 tuần 4 ngày (mùng 5 Tết âm lịch), chị đến Bệnh viện Phụ sản Thái Bình (Hưng Yên) khám định kỳ nhưng tình trạng cổ tử cung mở 3cm, túi ối căng phồng xuống âm đạo. Bác sĩ chẩn đoán: Sảy thai khó tránh.

Hai thai nhi khi ấy ước tính nặng chưa đầy 200g mỗi thai, còn quá non tháng để có thể sống độc lập ngoài tử cung.

Sau cuộc hội chẩn giữa 2 bệnh viện, chị Phương được chuyển cấp cứu lên Hà Nội ngay trong đêm. Trên đường đi, chị Phương đau đớn, chỉ có thể nằm nghiêng, cố gắng hạn chế mọi cử động.

Người mẹ trẻ nhớ lại: "Khi đó tôi quyết tâm dù hy vọng dù chỉ còn 1% vẫn phải giữ. Với tôi, 1% thôi cũng là cơ hội".

Chị Phương và bé Trúc hiện tại. Ảnh: BSCC.

Trao đổi với PV VietNamnet, Tiến sĩ Nguyễn Thị Sim - Phó tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa cho biết ngay khi tiếp nhận, báo động đỏ đã được bật lên. Ca can thiệp lúc nửa đêm dưới hướng dẫn của siêu âm, bác sĩ đưa kim qua thành bụng mẹ hút bớt nước ối. Cùng lúc, ê-kíp sản khoa tìm cách đưa phần màng ối sa xuống trở lại buồng tử cung, khâu giữ như thắt miệng một chiếc túi.

Hơn một giờ sau, các dụng cụ được rút ra. Phần màng ối đã được giữ lại, hai thai nhi nằm yên trong bụng mẹ.

Gian nan sự sống bé sinh non

Chị Phương kể, mỗi lần bác sĩ đến thăm khám, nhìn những cử động tay chân của các con trên màn hình siêu âm, chị lại có thêm hy vọng.

Bên cạnh nguy cơ sinh non, chị còn mắc đái tháo đường thai kỳ, phải kiểm soát chặt chẽ đường huyết để bảo đảm sức khỏe của mẹ và sự phát triển của các con. Người mẹ hy vọng giữ thai được đến 32 tuần.

Nhưng đến 15/4, khi thai tròn 26 tuần, chị bắt đầu xuất hiện những cơn gò tử cung. Dù được truyền thuốc, cơn gò ngày càng mạnh. Đến tối, chị vỡ ối.

Bé Trúc từ nằm lồng ấp tới trong vòng tay cha mẹ. BSCC.

23h45 cùng ngày, bé trai Vũ Ngọc Toàn chào đời, nặng 600g. Mười chín phút sau, bé gái Vũ Ngọc Trúc ra đời với cân nặng tương tự.

“Lần đầu gặp con, tôi thấy bé nhỏ xíu, chỉ bằng bàn tay. Khi áp con vào ngực, cơ thể con thật mong manh, nhưng hơi ấm từ làn da bé lại mang đến cảm giác kỳ diệu”, chị Phương nói.

Dù được điều trị tích cực, bé trai vẫn rơi vào tình trạng suy hô hấp và sốc nhiễm trùng. Khi bác sĩ thông báo không thể giữ được bé, chị Phương day dứt vì chưa có cơ hội ôm con trọn vẹn một lần. Từ đó, chị chỉ còn biết gửi gắm tất cả hy vọng vào bé Trúc, mong con gái có thể sống tiếp cả phần của anh mình.

Một tuần sau sinh, bé Trúc gặp biến chứng nặng ở ruột, phải chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật làm hậu môn nhân tạo.

Tiến sĩ Sim thăm bé Trúc trước khi ra viện. Ảnh: BSCC.

Sau đó, bệnh nhi được điều trị võng mạc và các vấn đề liên quan đến trẻ sinh non. Tháng 8/2026, bé được phẫu thuật đóng hậu môn nhân tạo. Ngày 12/9, gần 7 tháng, vợ chồng chị Phương mới được đưa con về nhà.

Chị Phương là công nhân, anh Cảnh làm thợ sơn. Chi phí điều trị trong suốt thai kỳ đã khiến kinh tế gia đình cạn kiệt. Khi con tiếp tục nằm viện dài ngày, số tiền cần có vượt xa khả năng chi trả. May mắn, họ được Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em hỗ trợ. Ngoài chi phí được bảo hiểm y tế chi trả, tổng chi phí điều trị của bé Trúc lên tới hơn 400 triệu đồng.

Đến nay bé Trúc nặng 4,5kg, biết cười và hóng chuyện. Nhìn con, chị Phương vẫn cảm thấy tất cả như một giấc mơ.

Theo các bé từ thai nhi 200g đến nay, Tiến sĩ Sim cho biết điều bà day dứt nhất là không giữ được bé trai, mang con về với gia đình. Nhưng đây cũng là giới hạn y học để các bác sĩ tiếp tục tìm thêm nhiều cách khác, học hỏi nhiều hơn để mang thêm nhiều cơ hội cho các bé.

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