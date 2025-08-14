Những ngày giữa tháng 8, hơn 13.000 kỹ sư và công nhân chia làm 3 ca, 4 kíp, triển khai thi công tại hàng trăm mũi để đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành dự án sân bay Long Thành.

Dự kiến, công trình sẽ được đưa vào vận hành vào cuối năm 2025 và bắt đầu khai thác thương mại từ nửa đầu năm 2026.

Nhà ga hành khách – hạng mục quan trọng nhất – đã xong phần kết cấu bê tông ngầm và thân từ tầng một đến tầng bốn. Khu trung tâm đạt 96% xây thô, mái đã hoàn thiện và chống thấm xong; ba cánh nhà ga đạt trên 93% xây thô, toàn bộ khung thép và mái hoàn tất.

Tại nhà ga hành khách, hàng trăm công nhân miệt mài lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy, điều hòa, chiếu sáng, thang máy, thang cuốn…

Song song với việc lắp đặt hệ thống kỹ thuật, các đơn vị đang hoàn thiện trần, sàn, tường và lắp cửa kính. Tính đến đầu tháng 8, công tác lắp đặt hệ thống đường ống chữa cháy đạt khoảng 75%.

Các công nhân cũng đang thi công hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS).

Máy móc và công nhân đang thi công hạng mục cầu ống lồng, bao gồm 32 cầu và 40 vị trí đỗ gần dành cho các loại tàu bay Code C, E và F.

Phía trước nhà ga, khu nhà để xe đã hoàn tất phần cọc, đồng thời thi công song song cả kết cấu và hệ thống cơ điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy ngầm. Hiện, 160 trong tổng số 1.215 móng của tầng hầm và tầng trệt đã hoàn thiện.

Tất cả gói thầu đang được triển khai đồng loạt. Ở gói 4.6, đường cất hạ cánh, đường lăn và sân đỗ đã cơ bản hoàn thiện; hệ thống đèn tín hiệu vận hành thử thành công từ cuối tháng 4. Khu vực sân đỗ và đường lăn nhà ga đã hoàn thành hơn một nửa lớp bê tông mặt sân, hệ thống thoát nước và hầm kỹ thuật đã hoàn thành hơn 80% khối lượng.

Trời sẩm tối, không khí làm việc hối hả vẫn bao trùm toàn bộ đại công trường sân bay quốc tế Long Thành.

Tiếng động cơ máy móc vang vọng, hàng nghìn kỹ sư, thợ lành nghề chia thành nhiều mũi miệt mài triển khai các hạng mục.

Tại khu vực đường cất hạ cánh số 2, liên doanh nhà thầu tổ chức thi công không ngừng nghỉ với nhiều thiết bị hạng nặng, máy rải bê tông công suất cùng nhiều nhân lực. Trong ánh đèn cao áp, từng lớp bê tông được san phẳng, ép chặt, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật.

Ca đêm trên công trường vất vả, song với nhiều công nhân, niềm tự hào khi góp sức cho công trình tầm quốc gia khiến mọi mệt mỏi tan biến. Nhiều tháng nay, anh Nguyễn Văn Huệ cùng đồng đội miệt mài bám công trường, coi những ca làm xuyên đêm như nhịp sinh hoạt thường ngày.

Đường băng số 2, dài 4.000 m, rộng 45m, khởi công cuối tháng 5, đang đồng loạt triển khai phần nền, móng, hệ thống thoát nước và lớp bê tông xi măng M150. Để đảm bảo chất lượng công trình, mọi vật liệu đầu vào đều được kiểm định kỹ lưỡng trước khi sử dụng.

Mục tiêu đặt ra là hoàn thành cơ bản công tác nền, móng và BTXM150 trước ngày 19/12/2025; tiếp đó hoàn tất BTXM350 mặt đường trước tháng 3/2026, bảo đảm đồng bộ với tiến độ nhà ga hành khách để đưa toàn bộ hạng mục vào khai thác trong tháng 6/2026 theo yêu cầu.

Song song, đường cất hạ cánh số 1 đã hoàn thành vượt tiến độ ba tháng, sẵn sàng cho bay hiệu chuẩn.

Cũng theo ACV, đại công trường sân bay Long Thành hiện huy động gần 13.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng khoảng 3.000 thiết bị máy móc để triển khai các hạng mục. Riêng gói thầu 5.10 – thi công nhà ga hành khách, liên danh nhà thầu bố trí 4.428 nhân sự và hơn 1.000 thiết bị, bảo đảm tiến độ.

Sân bay quốc tế Long Thành được định hướng trở thành cảng hàng không lớn nhất Việt Nam, với công suất thiết kế 100 triệu hành khách mỗi năm.