Ca sĩ Tân Nhàn: Tiến sĩ trẻ nhất, trở thành Phó Giáo sư ở tuổi 43

Trong 3 người, Tân Nhàn là cái tên tạo ra nhiều dấu mốc đặc biệt nhất. Sinh năm 1982 tại Hà Nam, cô tốt nghiệp chuyên ngành Thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam năm 2010 và đã có hơn 16 năm giảng dạy. Năm 2019, nữ nghệ sĩ bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về đào tạo thanh nhạc, trở thành một trong những tiến sĩ âm nhạc trẻ nhất Việt Nam thời điểm đó.

Nhưng hành trình không dừng lại ở đó. Ngày 26/12/2025, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam diễn ra lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với Tân Nhàn khi cô mới 43 tuổi. Cô là nữ ứng viên duy nhất của lĩnh vực nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư năm 2025. Trong lịch sử lĩnh vực thanh nhạc, tính đến nay mới chỉ có 4 người là PGS.

Trong sự nghiệp nghiên cứu, Tân Nhàn có 14 bài báo khoa học (2 bài đăng tạp chí quốc tế), 2 đầu sách chuyên môn, 3 tác phẩm nghệ thuật đạt giải quốc gia, 6 giải thưởng cá nhân và 17 giải thưởng hướng dẫn. Học trò của cô đều tỏa sáng tại các kỳ Sao Mai, trong đó có Lan Quỳnh đoạt giải Nhất tại Sao Mai 2022.

Với Tân Nhàn, danh hiệu học thuật còn quan trọng hơn danh hiệu nghệ thuật. Cô từng chia sẻ: "Làm Nhà giáo Nhân dân với tôi quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều người nói nghệ sĩ nổi tiếng đi hát kiếm tiền đi, dạy học làm gì cho vất vả. Nhưng tôi muốn được cống hiến cho nghề đào tạo bởi muốn được định hướng cho sinh viên trên con đường nghệ thuật".

NSƯT Phương Nga: Quán quân Sao Mai đầu tiên và tiến sĩ sớm nhất

NSƯT Phương Nga sinh năm 1978 tại Hà Nội. Năm 2001, cô trở thành thí sinh đầu tiên giành giải Nhất tại Sao Mai với ca khúc Bóng cây Kơ-nia. Năm 2002, cô đại diện Việt Nam tham dự Liên hoan Âm nhạc mùa xuân tại Bình Nhưỡng và giành giải Bạc.

Trở về nước, cô được giữ lại Học viện Âm nhạc Quốc gia làm giảng viên và kiên trì theo đuổi con đường học thuật. Năm 2017, cô bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Tại Học viện Âm nhạc Quốc gia hiện nay có 3 nữ ca sĩ có học vị tiến sĩ là Phương Nga, Tân Nhàn, Anh Thơ nhưng Phương Nga là người lấy bằng sớm nhất.

Người thầy đặc biệt nhất trong cuộc đời Phương Nga là cố GS.NSND Trung Kiên. Phương Nga tâm sự: "Thầy Trung Kiên dạy tôi đại học, cao học và tiến sĩ. Tôi vô cùng kính trọng và yêu quý thầy, người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp thanh nhạc của tôi". Hiện tại, Phương Nga giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh Thơ: Giọng ca dân ca xứ Thanh và hành trình 17 năm lên tiến sĩ

Anh Thơ tên thật là Lê Thị Thơ, sinh ngày 14/4/1976 tại Quảng Xương, Thanh Hóa, là một trong những giọng ca hàng đầu của dòng nhạc đỏ. Không dừng lại ở biểu diễn, cô còn là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Âm nhạc học vào năm 2022.

Từ năm 2005, cô đã theo học cao học thạc sĩ và tới 2022 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ với đề tài "Giảng dạy các ca khúc mang âm hưởng dân ca miền Trung trong đào tạo thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam". Hành trình 17 năm từ cao học đến tiến sĩ cho thấy sự kiên trì hiếm có của một ca sĩ vừa duy trì sự nghiệp biểu diễn sôi nổi, vừa miệt mài nghiên cứu khoa học.

Sau khi đạt học vị, Anh Thơ cho biết: "Tôi đang duy trì lịch biểu diễn và dạy học trò, tiếp tục tích lũy kinh tế để làm những sản phẩm âm nhạc mới. Tôi luôn quan niệm cuộc sống là tự mình tạo niềm vui, không nên phụ thuộc vào người khác".

