Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ mạnh mẽ của thế hệ ca sĩ trẻ Việt Nam trên bản đồ âm nhạc khu vực và quốc tế. Hòa Minzy, Đức Phúc và Phương Mỹ Chi không chỉ tạo ra những hit lên đến trăm triệu view mà còn gặt hái các giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, góp phần lan tỏa văn hóa Việt với lượt tương tác lớn trên mạng xã hội.

Hòa Minzy với sức hút văn hóa toàn cầu

Ca sĩ Hoà Minzy.

Hòa Minzy sinh năm 1995, từ ca sĩ hát nhạc Pop đơn thuần đã lột xác thành biểu tượng neo folk - dòng nhạc lai giữa dân gian truyền thống và hiện đại. Đỉnh cao năm 2025 là bản hit Bắc Bling hợp tác với nghệ sĩ Xuân Hinh và Tuấn Cry kết hợp quan họ Bắc Ninh với beat EDM sôi động.

Chỉ trong 81 ngày, MV này phá kỷ lục V-pop nhanh nhất năm, vượt qua kỷ lục trước đó của Jack và K-ICM với Sóng gió đạt 200 triệu view sau 102 ngày. MV hiện đạt mốc 274 triệu lượt xem trên YouTube.

MV "Bắc Bling":

Về giải thưởng, Hòa Minzy được vinh danh Nghệ sĩ truyền cảm hứng văn hóa Việt 2025 tại YouTube Works Awards tháng 9/2025, công nhận khả năng lan tỏa di sản dân gian qua nội dung số. Cô còn trở thành Nữ ca sĩ của năm trong mảng dân gian đương đại tại Harper's Bazaar Star Awards tháng 10/2025.

Tháng 10/2025, cô cũng lọt top 20 Thanh niên sống đẹp 2025 của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Hòa Minzy còn được chọn biểu diễn tại Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Từ các giải thưởng và bài hit, cát-sê biểu diễn của cô cũng tăng cao, đưa cô vào nhóm nghệ sĩ có thù lao cao bậc nhất thị trường. Hòa Minzy được dự đoán là ứng viên nặng ký tại đề cử Ca sĩ của năm tại nhiều giải thưởng cuối năm.

Đức Phúc chinh phục sân khấu quốc tế với tinh thần dân tộc

Quán quân The Voice 2015 Đức Phúc 29 tuổi chiến thắng Intervision 2025 - cuộc thi âm nhạc quốc tế do Nga tổ chức với tiết mục Phù Đổng Thiên Vương - lấy cảm hứng từ truyền thuyết Thánh Gióng và bài thơ Tre Việt Nam của nhà thơ Nguyễn Duy, kết hợp dàn dựng hoành tráng với chi phí hàng tỷ đồng cùng vũ đạo, ánh sáng laser và dàn nhạc dân tộc.

Chiến thắng này giúp Đức Phúc nhận Thành tựu quốc tế của năm tại Harper's Bazaar Star Awards, đồng thời được Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận thành tích "là niềm tự hào chung của nền âm nhạc đương đại và văn hóa Việt Nam". Ngày 26/9/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2135/QĐ-TTg về việc tặng bằng khen cho nam ca sĩ.

Đức Phúc trình diễn "Phù Đổng Thiên Vương":

Phương Mỹ Chi gây sốt trong show quốc tế

Phương Mỹ Chi - cô bé dân ca từ The Voice Kids 2013 tiếp tục khẳng định vị thế tại Sing! Asia 2025 - cuộc thi âm nhạc châu Á do Trung Quốc tổ chức. Là thí sinh Việt Nam duy nhất, cô đạt hạng 3 chung kết với 406,8 điểm, chỉ kém á quân Chu Phi Ca của Trung Quốc 0,8 điểm và quán quân Miyuna của Nhật Bản 4,2 điểm.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Tháng 3/2025, cô được xướng tên Gương mặt trẻ triển vọng tại Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam. Tháng 8/2025, Phương Mỹ Chi hợp tác DTAP, NSND Thanh Hoa, Trúc Nhân trong MV Made in Vietnam, giành 3 giải quan trọng tại International Music Video Awards (IMVA). Phương Mỹ Chi lên ngôi quán quân chương trình Em xinh say hi vào cuối tháng 8/2025 và là nghệ sĩ trẻ vinh dự trình diễn từ Đại lễ A50 tới A80.

Với điện ảnh, Phương Mỹ Chi thủ vai diễn chính trong dự án điện ảnh Nhà gia tiên ra mắt đầu năm 2025, đánh dấu bước tiến trong sự nghiệp đa năng.

Ảnh, video: Tư liệu