Tối 30/10, giải thưởng cao nhất của Harper's Bazaar Star Awards 2025 - Lifetime Achievement (Thành tựu trọn đời) - được trao cho Mỹ Tâm.

Đứng trên sân khấu nhận cúp từ tay 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn và cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên, Mỹ Tâm cho biết đã đến rất sớm và chứng kiến tất cả các giải thưởng được trao, đặc biệt hạnh phúc khi thấy học trò cũ Đức Phúc lên nhận giải.

Mỹ Tâm nhận giải Thành tựu trọn đời:

"Tâm đã có được những giải thưởng rất cao quý trong hành trình làm nghệ thuật. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, Tâm nghĩ rằng mình không làm việc để được giải thưởng mà làm hết mình và sống vô tư nên những điều tốt đẹp, giá trị sẽ tự đến. Mỗi con người đều có một nguồn ánh sáng để đi. Nếu như chúng ta có niềm tin về điều đó, chúng ta sẽ đi mãi, không bao giờ dừng lại", cô nhắn nhủ.

Sự có mặt của Mỹ Tâm tại lễ trao giải là điều bất ngờ bởi từ đầu năm 2014, Mỹ Tâm tuyên bố rút lui và không tham gia vào các giải thưởng lớn nhỏ để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ trẻ khác. Cô nhiều lần không xuất hiện ở các lễ trao giải dù được đề cử hay là người chiến thắng.

Ca sĩ Mỹ Tâm và Đức Phúc.

Trong đêm trao giải, Đức Phúc - học trò của Mỹ Tâm tại The Voice 2015 - cũng được vinh danh ở hạng mục International Achievement of the Year (Thành tích quốc tế của năm) nhờ chiến thắng ấn tượng tại cuộc thi âm nhạc Intervision 2025.

"Giải thưởng này không chỉ của riêng Đức Phúc mà là dành cho tất cả anh chị em trong team, trong đoàn Việt Nam đã cùng đồng hành với Đức Phúc đến với hành trình Intervision 2025", nam ca sĩ chia sẻ.

Đức Phúc nhấn mạnh đến với Intervision 2025 với tâm thế mạnh mẽ, tinh thần đầy tự hào và khát vọng vươn mình mang âm nhạc Việt Nam đến với quốc tế. Nam ca sĩ hy vọng chiến thắng của mình sẽ là nguồn động lực truyền cảm hứng để các nghệ sĩ Việt Nam tự tin hơn, dám mơ và dám bước ra đấu trường quốc tế.

Với chủ đề Secret Blooms (Hoa nở bí ẩn), Harper's Bazaar Star Awards 2025 mở rộng quy mô với 33 hạng mục.

Bên cạnh Mỹ Tâm và Đức Phúc, nhiều gương mặt tài năng khác cũng được gọi tên. Ở hạng mục âm nhạc, các nghệ sĩ được vinh danh gồm: Soobin (Nam ca sĩ của năm), Chi Pu (Nữ ca sĩ của năm - Pop), Hòa Minzy (Nữ ca sĩ của năm - Neo Folk), Bùi Lan Hương (Nữ ca sĩ của năm - Ballad), Karik (Rapper của năm) cùng các gương mặt triển vọng như: LYHAN (Pop), RHYDER (Rap), Gemini Hùng Huỳnh (Dance).

Hạng mục Nữ diễn viên của năm, Đinh Ngọc Diệp được vinh danh cho thể loại phim điện ảnh, Hồng Diễm tỏa sáng với phim truyền hình, còn Thúy Ngân chinh phục khán giả qua web drama.

Hạng mục Nam diễn viên của năm cũng gọi tên 3 gương mặt tài năng: Tuấn Trần với phim điện ảnh, Mạnh Trường với phim truyền hình và Võ Tấn Phát với web drama.

Các nhạc sĩ được vinh danh gồm Nguyễn Văn Chung, Phan Mạnh Quỳnh và Tăng Duy Tân. Ở lĩnh vực thời trang, người mẫu Hà Kino và Minh Khắc giành giải Người mẫu nữ/nam của năm.

Minh Nghĩa

Video: BTC