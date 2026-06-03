Vì sao cần kiểm tra thông tin quy hoạch trước khi mua đất? Quy hoạch là công cụ quản lý của Nhà nước nhằm định hướng phát triển không gian đô thị, khu dân cư, công trình công cộng. Một mảnh đất nằm trong khu vực quy hoạch có thể bị hạn chế quyền sử dụng, không được chuyển mục đích, không được xây dựng hoặc có nguy cơ bị giải tỏa. Vì vậy, việc kiểm tra thông tin quy hoạch không chỉ giúp người mua tránh rủi ro pháp lý mà còn là cách bảo vệ giá trị tài sản về sau. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Cách 1: Kiểm tra trực tiếp tại cơ quan quản lý đất đai Cách truyền thống nhưng luôn chính xác nhất là đến trực tiếp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Người dân có thể đến trực tiếp UBND cấp xã. hoặc Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh địa phương để yêu cầu cung cấp thông tin quy hoạch thửa đất. Khi đi, cần mang theo bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) và căn cước công dân. Cán bộ sẽ tra cứu hồ sơ trên hệ thống và xác nhận thửa đất có nằm trong khu vực quy hoạch hay không. Một số nơi có thể thu phí cung cấp thông tin, thường chỉ vài chục nghìn đồng. Ưu điểm của cách này là độ chính xác cao, có giá trị pháp lý và được các cơ quan, tổ chức tín dụng chấp nhận khi làm thủ tục liên quan. Nhược điểm là mất thời gian nếu người mua ở xa hoặc cần tra nhiều thửa đất.

Cách 2: Tra cứu thông tin quy hoạch qua cổng thông tin địa phương Hiện nay, hầu hết các tỉnh, thành phố lớn đều có cổng thông tin điện tử về quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Người dân có thể truy cập trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường, nhập số tờ, số thửa hoặc địa chỉ để tra cứu. Ví dụ, Hà Nội có cổng thông tin quy hoạch trực tuyến cho phép xem lớp bản đồ quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phân khu. TP.HCM có hệ thống tra cứu tương tự do Sở Quy hoạch – Kiến trúc quản lý. Kết quả thường hiển thị vị trí lô đất trên bản đồ và ghi chú khu vực đó thuộc loại đất gì, có nằm trong quy hoạch phát triển hạ tầng, mở đường hay không. Phương thức này phù hợp khi người mua chỉ cần tra sơ bộ hoặc so sánh nhiều khu vực khác nhau. Tuy nhiên, thông tin có thể chưa cập nhật tức thời, đặc biệt khi quy hoạch đang trong giai đoạn điều chỉnh.

Cách 3: Sử dụng ứng dụng, bản đồ quy hoạch trực tuyến Ngoài website chính thức, hiện có nhiều ứng dụng tra cứu quy hoạch do các cơ quan Nhà nước hoặc công ty công nghệ phát triển. Ưu điểm là thao tác nhanh, thuận tiện khi đi khảo sát. Người mua có thể đứng tại vị trí lô đất và kiểm tra trực tiếp xem khu vực đó có nằm trong hành lang an toàn giao thông, đất công trình công cộng hoặc khu vực treo dự án hay không. Tuy nhiên, cần chọn ứng dụng uy tín, tránh dùng app không rõ nguồn gốc vì có thể chưa được đồng bộ dữ liệu chính thức.