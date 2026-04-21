Ông T. cho biết, khi nghiên cứu khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025 có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, ông nhận thấy quy định này nêu rõ: Trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải có giấy phép xây dựng, trừ một số trường hợp được miễn.

Đáng chú ý, điểm g khoản 2 Điều 43 quy định: công trình cấp IV, nhà ở riêng lẻ dưới 7 tầng, tổng diện tích sàn dưới 500m2 được miễn giấy phép nếu không thuộc các khu vực như khu chức năng, khu vực phát triển đô thị, khu dân cư nông thôn, khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã hoặc khu vực đã có quy chế quản lý kiến trúc.

Theo cách hiểu này, nếu nhà ở riêng lẻ nằm trong khu vực xây dựng đã được xác định trong quy hoạch chung xã thì vẫn thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng.

Ông T. cũng dẫn thêm quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 32 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 và điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Quy hoạch đô thị và Nông thôn 2024. Theo đó, nhà ở riêng lẻ tại nông thôn khi xây dựng phải phù hợp với quy hoạch chi tiết theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Trả lời về vấn đề này, Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, trường hợp công trình nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực xây dựng được xác định trong quy hoạch chung xã không thuộc đối tượng được miễn giấy phép xây dựng theo điểm g khoản 2 Điều 43 Luật Xây dựng 2025.

Cơ quan này khuyến nghị người dân nên liên hệ với cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng tại địa phương để được hướng dẫn cụ thể về các thủ tục cấp phép theo khoản 2 Điều 45 của Luật này.