Một công dân phản ánh, gia đình đang làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quy định, để được cấp sổ đỏ, thửa đất phải được xác nhận là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã hoặc quy hoạch theo pháp luật về đô thị và nông thôn.

Tuy nhiên, tại địa phương nơi gia đình có đất, UBND tỉnh mới ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu đô thị Nam sông Đuống (tỷ lệ 1/2000). Thửa đất của gia đình nằm trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch nhưng đến nay chưa có quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chính thức.

Công dân đặt câu hỏi: Khi mới có quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu, chưa có đồ án chính thức, việc xác nhận phù hợp quy hoạch sẽ căn cứ vào loại quy hoạch nào? Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch có được xem là căn cứ hay tiếp tục áp dụng quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã đang còn hiệu lực?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn quy định tại khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai 2024.

Theo đó, trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 đến trước ngày 1/7/2004, được UBND cấp xã xác nhận không có tranh chấp và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện hoặc quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng hoặc quy hoạch nông thôn thì được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhấn mạnh, đối với trường hợp thuộc khoản 2 Điều 140 Luật Đất đai, khi thực hiện đăng ký đất đai và cấp sổ đỏ, cơ quan chức năng phải xác nhận sự phù hợp với một trong các loại quy hoạch gồm: quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, quy hoạch sử dụng đất cấp xã hoặc các quy hoạch được lập theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Liên quan đến việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, nội dung này được quy định tại Điều 2 Nghị quyết 66.3/2025/NQ-CP.

Cụ thể, căn cứ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025, UBND các tỉnh, thành phố được phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho cấp xã sau sắp xếp. Việc này nhằm phục vụ công tác quản lý đất đai. Các địa phương sẽ không bị ràng buộc bởi các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia đã được phân bổ theo Nghị quyết 39/2021/QH15 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, cơ quan có thẩm quyền có thể căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cấp huyện đã được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 hoặc chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh được phân bổ cho cấp xã sau sắp xếp để thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, các quy hoạch được lập theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn cũng là cơ sở quan trọng để xem xét, giải quyết thủ tục đất đai.

Với trường hợp cụ thể tại địa phương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị người dân liên hệ cơ quan có thẩm quyền nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.