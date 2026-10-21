Tùng bồng lai

Tùng bồng lai là một trong những lựa chọn hàng đầu cho không gian hiện đại. Đặc trưng bởi những chiếc lá kim nhỏ, xanh mướt mọc dày đặc trên cành, cây thường được tạo dáng bonsai với thân cây uốn lượn hoặc thẳng đứng, tạo nên vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn rất tinh tế. Dáng cây thanh thoát, mềm mại, mang đến cảm giác thư thái, an yên.

Trong phong thủy, tùng bồng lai tượng trưng cho sự trường thọ, may mắn và tài lộc, giúp gia chủ thu hút vượng khí.