Cây lưỡi hổ

Lưỡi hổ nổi tiếng với khả năng thanh lọc không khí vượt trội, đặc biệt là vào ban đêm khi nhiều loại cây khác ngừng quang hợp.

Về phong thủy, cây lưỡi hổ được cho là có khả năng xua đuổi tà khí, bảo vệ không gian khỏi những điều không may mắn, mang lại sự bình an và thịnh vượng. Cây có dáng vẻ mạnh mẽ, hiện đại, phù hợp với nhiều phong cách thiết kế spa.