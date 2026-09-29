Cách đây nửa năm, xuất phát từ mong muốn có không gian sống an toàn, tiện nghi cho bố mẹ, Phan Thị Ngọc Ngân (SN 1999) cùng 2 chị gái quyết định cải tạo căn nhà cũ của gia đình ở quê nhà tại xã Gò Công Đông, tỉnh Đồng Tháp (xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cũ).

Ngân cho biết, trước đây, nơi ở của cả gia đình 5 người vốn là không gian thờ tổ được thiết kế theo phong cách kiến trúc truyền thống Nam Bộ, xây dựng từ hơn 70 năm trước.

Qua nhiều năm, ngôi nhà dần xuống cấp theo thời gian. Tường bong tróc, nứt nẻ, còn mái tôn cũ hỏng, gây dột khi trời mưa.

“Thời xưa, căn nhà của ông bà cố mình xây không có móng kiên cố nên không thể ở lâu dài được. Thương cha mẹ ở nhà cũ không thoải mái và thiếu tiện nghi nên 3 chị em mình bàn bạc, thống nhất cải tạo và xây nhà mới để tặng cha mẹ an dưỡng tuổi già.

Đây cũng là nơi mà sau này chúng mình trở về sum họp”, Ngân nói.

Không gian sống của gia đình Ngân ở Đồng Tháp trước và sau khi cải tạo

Cô gái trẻ cho biết, ngôi nhà mới được xây dựng theo đúng hướng cũ và thiết kế cũng có nhiều nét tương đồng. Bởi vị trí này có cảnh quan và tầm nhìn đẹp với vườn cây rộng rãi, nắng không chiếu vào nhà, bên cạnh lại có sông và ruộng đồng xanh mát.

Đồng thời, họ cũng mong muốn hình ảnh của căn nhà cũ – nơi 3 chị em lớn lên và có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu vẫn luôn hiện hữu ngay cả khi không gian mới được dựng lên.

“Ngôi nhà mới được khởi công xây dựng từ tháng 3/2026. Vì quá trình thi công rơi vào đúng giai đoạn giá cả vật liệu xây dựng tăng liên tục và khan hiếm nguồn cung nên thời gian kéo dài hơn dự kiến.

Đến tháng 8/2026, căn nhà của gia đình mình đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng. Hiện một số công trình phụ vẫn tiếp tục được hoàn thiện”, 9X cho hay.

Căn nhà tuy không thiết kế cao tầng nhưng vẫn nổi bật giữa vùng quê nhờ thiết kế vừa hiện đại, vừa truyền thống

Ngôi nhà hoàn thiện sau gần nửa năm thi công. Ngân hào hứng chụp hình trước không gian sống mới của gia đình

Kiến trúc sư Đặng Nguyễn Đông – người đảm nhiệm thiết kế và thi công chính cho biết, điểm đặc biệt dễ nhận thấy nhất của ngôi nhà này nằm ở hai hệ mái hiên trước và sau được kéo dài xuyên suốt theo chiều dài công trình.

Mặt đứng chính dài đến 16m, hướng thẳng ra vườn dừa phía trước nhà.

Mặc dù mặt tiền khá dài và sử dụng nhiều mảng kính lớn nhưng ngôi nhà lại được tổ chức theo hướng Đông - Tây.

Thiết kế độc đáo này giúp mặt tiền phía trước có thể đón trọn luồng gió Nam từ khu vườn dừa, kết hợp với hệ mái hiên có tác dụng giảm bức xạ trực tiếp. Nhờ đó, không gian bên trong ngôi nhà luôn có được sự thông thoáng, mang đến cảm giác mát mẻ tự nhiên.

Ngôi nhà mới rộng khoảng 200m2, được phân chia thành 3 phòng ngủ. Trong đó có 1 phòng ngủ được thiết kế khép kín

Theo vị kiến trúc sư trẻ, ngay tại lối vào từ cổng, ngôi nhà còn được bố trí một gian thờ riêng biệt. Thay vì đặt gian thờ sâu bên trong nhà, vị trí này tạo nên một khoảng không gian trang nghiêm ngay từ khi bước vào, vừa tách biệt với đời sống sinh hoạt thường ngày của các thành viên, vừa tạo cảm giác thành kính và yên tĩnh.

Tiếp nối gian thờ là phòng khách và bếp, được tổ chức thành một không gian mở, liên kết và thông thoáng.

Trong đó, khu bếp có lẽ là một trong những không gian đặc biệt nhất. Toàn bộ góc bếp được mở ra bằng hệ kính góc, giải phóng hoàn toàn tầm nhìn.

Từ đây, người đứng bếp vừa thoải mái nấu ăn, vừa phóng tầm mắt ra dòng sông phía sau nhà.

Không gian bếp thiết kế đẹp lạ, giúp quá trình nấu ăn không còn đơn thuần là một công việc thường ngày mà trở thành một trải nghiệm thú vị

Phía sau ngôi nhà là dãy phòng ngủ được kết nối với nhau bằng một hành lang dài dưới mái hiên.

Hành lang này không chỉ đóng vai trò giao thông nội bộ mà còn trở thành một khoảng đệm giữa không gian ở và khu vườn phía sau – nơi các thành viên có thể đi lại, ngồi nghỉ hay đơn giản là tận hưởng không khí bên ngoài.

Các phòng ngủ đều được mở tầm nhìn về khu vườn xanh mát phía sau, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo riêng tư và thư giãn.

Cuối hành lang là một khoảng sân nhỏ, không quá lớn nhưng đủ để tạo nên những khoảnh khắc sinh hoạt rất đời thường.

Khu vực hành lang sau nhà

Bên cạnh các khu sinh hoạt chính, ngôi nhà còn có khu vệ sinh chung rộng rãi được tổ chức tách biệt khu vực tắm và khu vực toilet để thuận tiện cho việc sử dụng.

Khu giặt sấy cũng được bố trí riêng biệt và đủ tiện nghi, giúp các không gian chính luôn giữ được sự gọn gàng và thông thoáng.

“Khác biệt nhưng không tách biệt. Đó là điều mình muốn khi đảm nhiệm thiết kế và thi công ngôi nhà này.

Thứ mình muốn giữ lại cho công trình không phải là một hình thức quá cầu kỳ mà là cách ngôi nhà hài hòa cùng với thiên nhiên và bối cảnh vùng quê xung quanh.

Ngôi nhà cũng được tổ chức dựa trên hướng nắng, hướng gió, kết hợp với hệ mái hiên giả gỗ chạy dài – một chi tiết mang đậm hình ảnh của những ngôi nhà miền quê.

Có thể ngôi nhà mang một diện mạo khác biệt so với những công trình truyền thống ở địa phương nhưng không hề tách biệt khỏi thiên nhiên nơi đây”, KTS Đặng Nguyễn Đông nhấn mạnh.

Toàn bộ công trình được khai thác tối đa những góc nhìn tự nhiên, từ khu vườn dừa phía trước, dòng sông phía sau cho đến những khoảng xanh bao quanh các phòng ngủ

Hơn 200 bóng đèn vàng được lắp quanh nhà, tạo cảm giác ấm cúng

Ngọc Ngân chia sẻ, thời gian đầu đưa ra ý tưởng thiết kế, 3 chị em và kiến trúc sư cũng gặp nhiều ý kiến trái chiều từ ba mẹ. Do gia đình muốn xây dựng kiểu nhà tương tự như các công trình quen thuộc ở quê.

Tuy nhiên, sau khi được các con giải thích và động viên, bố mẹ Ngân cũng cởi mở hơn và từ từ đón nhận thành quả.

Để ngôi nhà trở nên ấm cúng và gần gũi, Ngân cùng 2 chị gái còn đầu tư gắn hơn 200 cái bóng đèn quanh nhà, từ trong nhà ra ngoài cổng, ở vườn cây, bồn hoa, tường rào,…

“Thật sự 3 chị em mình vô cùng hạnh phúc vì ước mơ xây nhà mới tặng cha mẹ cũng đã thành hiện thực. Cha mẹ thì rất tự hào và vui, nhất là khi bà con, hàng xóm dưới quê dành lời khen miết”, Ngân bày tỏ.

Ảnh: Ngọc Ngân/Do Concept