Thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, khoảng 22h ngày 19/1, bệnh viện tiếp nhận 3 bệnh nhi là chị em ruột, trú tại xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa, được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc.

Thời điểm nhập viện, các bệnh nhi được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, nghi do thành phần natri fluoroacetate. Ngay sau đó, các bệnh nhi được chuyển tới Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc để tiếp tục điều trị.

Sức khỏe các bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện. Ảnh: CTV

Theo người nhà, khoảng 16h cùng ngày, các cháu uống trà sữa. Sau đó, các cháu xuất hiện triệu chứng như đau bụng, đau đầu, buồn nôn và nôn nên được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Cẩm Thủy sơ cứu nhưng tình trạng không cải thiện.

Các bệnh nhi tiếp tục được chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ngọc Lặc để gây nôn, rửa dạ dày và truyền dịch. Đến 22h, các cháu được chuyển tiếp lên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu và điều trị.

Hiện sức khỏe các bệnh nhi đã có dấu hiệu cải thiện, tuy nhiên vẫn còn tổn thương tim, rối loạn nhịp tim và đang được lọc máu liên tục.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.