Pate là loại thực phẩm có dạng nhuyễn, được chế biến chủ yếu từ gan và thịt động vật, kết hợp cùng gia vị và một số phụ gia thực phẩm. Nhờ kết cấu mềm mịn, mùi thơm đặc trưng, pate thường được dùng ăn kèm với bánh mì, xôi nóng hoặc các món ăn nhanh khác. Chính sự tiện lợi và dễ ăn khiến pate trở thành lựa chọn phổ biến của nhiều người, từ trẻ nhỏ đến người lớn.

Thông thường, nguyên liệu chính để làm pate là gan lợn. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, gan lợn là thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, đặc biệt là vitamin A. Hàm lượng vitamin A trong gan lợn cao hơn đáng kể so với sữa, trứng, thịt hay cá. Ngoài ra, gan còn cung cấp sắt, kẽm và một số vi chất cần thiết cho cơ thể.

Một số nhóm người nên hạn chế ăn pate. Ảnh: Phan Dung

Tuy nhiên, gan giàu dinh dưỡng đồng nghĩa với việc không phải ai cũng phù hợp để sử dụng thường xuyên.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, Phục hồi Dinh dưỡng và Kiểm soát Béo phì, Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Hà Nội) cho biết, bảng thành phần dinh dưỡng cho thấy trong 100g pate có chứa khoảng 326 calo, 10,8g protein, 24,6g chất béo và 15,4g chất bột đường.

“Đây là thực phẩm chứa nhiều chất béo, trong đó năng lượng từ chất béo chiếm khoảng 200 calo, tương đương gần 2/3 tổng năng lượng trong 100g pate. Hàm lượng đạm chỉ chiếm khoảng 10%”, PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng phân tích.

Những nhóm người cần thận trọng khi ăn

Theo chuyên gia, gan động vật (nguyên liệu chủ yếu làm pate) chứa hàm lượng cholesterol rất cao do đó những bệnh nhân bị cao huyết áp ăn quá nhiều pate có thể dẫn tới hiện tượng xơ vữa động mạnh và làm bệnh tim nặng hơn.

Ngoài ra, những người đang muốn giữ cân, béo phì, rối loạn mỡ máu phải lưu tâm khi lựa chọn thực phẩm này.

“Người bình thường có thể ăn pate 1 lần/tuần với số lượng vừa phải. Không nên ăn quá nhiều, thay vào đó người dân nên sử dụng đa dạng thực phẩm”, PGS.TS Hưng nhấn mạnh.

Đặc biệt, người dân cần cảnh giác với những sản phẩm không nguồn gốc hoặc bảo quản không đúng quy định. Theo đó, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm được dán nhãn, có chứng nhận chất lượng của các cơ quan quản lý. Song song đó, nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm.