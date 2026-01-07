Ngày 7/1, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.N.B (50 tuổi, trú tại phường Phan Thiết) về hành vi vi phạm an toàn thực phẩm.

Theo quyết định này, ông B. bị xử phạt 90 triệu đồng về hành vi chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, ông B. còn bị phạt 2 triệu đồng về hành vi vi phạm các quy định khác liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trong kinh doanh thức ăn đường phố.

Bên cạnh các hình thức xử lý trên, ông B. còn bị đình chỉ toàn bộ hoạt động chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời gian 4 tháng; buộc thu hồi thực phẩm gây ngộ độc; buộc tiêu hủy thực phẩm gây ngộ độc và chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám, điều trị cho người bị ngộ độc.

Bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì, hôm 12/12/2025. Ảnh: N.X

UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chuyên môn giám sát, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả của ông B; đồng thời tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông B. là chủ xe bán bánh mì thịt nguội Bibone trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục người phải nhập viện.

Trước đó, từ chiều 12/12/2025, hàng loạt người với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy và sốt, phải nhập viện sau khi ăn bánh mì ở tiệm này. Bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

Qua điều tra, tất cả bệnh nhân đều cho biết đã ăn bánh mì tại xe bánh mì thịt nguội của tiệm ông B. trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, tính đến sáng 17/12/2025, có 89 người nghi bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện sau khi ăn bánh mì. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định vi khuẩn Salmonella spp xuất hiện trong nem chua và thịt xá xíu của chủ xe bán bánh mì này.