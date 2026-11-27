TRUNG QUỐC - Sau 8 năm chung sống, người đàn ông ở Thiểm Tây bàng hoàng phát hiện cả 3 con gái đều không phải con ruột. Tòa án tuyên cho hai vợ chồng ly hôn, buộc người vợ bồi thường tổng cộng 852 triệu đồng.

Ông Ngụy kết hôn với bà Hầu năm 2017. Hai người có 3 con gái, nhưng sau 2 lần giám định quan hệ huyết thống, ông phát hiện không có quan hệ cha con với bất kỳ bé nào, trang HK01 đưa tin.

Ngày 23/11, Tòa án Nhân dân quận Nam Trịnh, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, đưa ra phán quyết sơ thẩm, chấp thuận cho hai bên ly hôn.

Theo đó, bà Hầu phải hoàn trả cho ông Ngụy 120.000 nhân dân tệ tiền cấp dưỡng nuôi con (khoảng 465,14 triệu đồng); bồi thường 100.000 nhân dân tệ tổn thất tinh thần (khoảng 387,61 triệu đồng); đồng thời thanh toán 1.954 nhân dân tệ chi phí giám định (khoảng 7,57 triệu đồng).

Tổng số tiền bồi thường và hoàn trả là 220.000 nhân dân tệ (khoảng 852 triệu đồng). Các khoản tiền phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ khi bản án có hiệu lực.

Về nghĩa vụ tài chính, khoản nợ hơn 680.000 nhân dân tệ tại nhiều ngân hàng và công ty tài chính (hơn 2,63 tỷ đồng) cùng tiền lãi và chi phí liên quan, mỗi người chịu trách nhiệm 50%.

Người đàn ông bàng hoàng khi cả 3 con gái đều không phải là con ruột. Ảnh: HK01

Theo China Newsweek, ông Ngụy quen bà Hầu qua mạng năm 2017. Hai người hẹn hò chưa lâu thì bà Hầu mang thai, sau đó đăng ký kết hôn. Sáu tháng sau, con gái đầu lòng chào đời.

Đến năm 2024, ông Ngụy nhận thấy vợ thường xuyên ra ngoài với lý do tìm việc hoặc gặp bạn bè. Bà còn tháo camera giám sát trong nhà và camera hành trình trên ô tô. Trong điện thoại của vợ, ông phát hiện tin nhắn với những người đàn ông khác, lịch sử đặt xe đến khách sạn và giao dịch mua quà dịp Thất tịch.

Hai người từng tranh cãi, nhưng sau đó bà Hầu mang thai đôi. Được người thân khuyên nhủ, ông Ngụy quyết định tha thứ, mong giữ gìn gia đình. Hai bé gái sinh đôi chào đời tháng 7/2025.

Tuy nhiên, đến tháng 4/2026, ông lại phát hiện vợ có biểu hiện bất thường và nghi ngờ thân thế của hai con. Kết quả giám định mẫu sinh học cho thấy ông không có quan hệ huyết thống với cặp song sinh.

Không tin vào kết quả, ông tiếp tục đưa con gái lớn 8 tuổi đi xét nghiệm và nhận kết quả tương tự. Sau đó, bà Hầu thừa nhận ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân.

Ông Ngụy cho rằng khoản bồi thường không thể bù đắp những tổn thương sau 8 năm vun đắp gia đình, nhưng xem đây là kết quả công bằng trong khuôn khổ pháp luật. Hiện bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực và chưa rõ người vợ có kháng cáo hay không.

Ông cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ trải nghiệm, hỗ trợ những người gặp hoàn cảnh tương tự và cố gắng bước tiếp trong cuộc sống.