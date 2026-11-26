TRUNG QUỐC - Thấy đường viền mặt ngoài tòa nhà đối diện xuống cấp, cũ kỹ, người phụ nữ đã chi 73.000 NDT (khoảng 283 triệu đồng) để sơn sửa. Trước đó, bà cũng từng chi tiền làm mới cổng tòa nhà nơi mình sinh sống.

Câu chuyện về bà Thẩm, một chủ nhà tại khu dân cư Thế Mậu Danh Lưu, quận Kha Kiều, Thiệu Hưng, tỉnh Chiết Giang đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hành động của bà nhận được nhiều lời khen ngợi, song cũng có ý kiến cho rằng việc cải tạo nên do cư dân của tòa nhà được hưởng lợi trực tiếp tự thực hiện, trang QQ đưa tin.

Theo truyền thông địa phương, khu dân cư này đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Trước đó, một số tòa nhà đã được sửa chữa, cải tạo, diện mạo trở nên khang trang hơn. Tuy nhiên, đường viền trang trí bên ngoài tòa nhà số 9 vẫn chưa được làm mới, có dấu hiệu xuống cấp, ngả vàng và loang lổ vết bẩn.

Khu vực cần sửa chữa chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan bên ngoài, không liên quan đến an toàn kết cấu hay công năng sử dụng cơ bản của công trình. Do đó, hạng mục này được xếp vào diện cải tạo nhằm làm đẹp cảnh quan.

Việc có tiến hành sửa chữa và sử dụng quỹ bảo trì chung hay không từng gây tranh luận giữa các chủ nhà trong tòa nhà số 9. Do chưa đạt được sự đồng thuận, công việc cải tạo không thể triển khai.

Trong khi đó, bà Thẩm, cư dân sống tại tòa nhà đối diện, đã quyết định tự chi trả toàn bộ 73.000 NDT (khoảng 283 triệu đồng) để sơn sửa đường viền mặt ngoài tòa nhà số 9.

Người phụ nữ tự bỏ tiền túi để sơn sửa lại tòa nhà đối diện. Ảnh: QQ

Sau khi hoàn thành, khu vực tường cũ kỹ được khoác lên diện mạo mới, sạch sẽ và sáng sủa hơn. Ban quản trị khu dân cư đã viết thư cảm ơn bà, đồng thời dự định thông báo nghĩa cử này đến toàn thể cư dân. Tuy nhiên, bà Thẩm từ chối, không muốn việc làm của mình được tuyên truyền rộng rãi.

Ngày 23/11, đại diện cộng đồng Kính Hồ Viên cho biết nhà bà Thẩm nằm đối diện tòa nhà số 9. Do cảm thấy cảnh quan bên ngoài không đẹp mắt, bà đã tự bỏ tiền sửa chữa.

Theo ban quản lý, bà Thẩm chỉ sơn sửa đường viền của tòa nhà số 9 nằm trong tầm nhìn trực tiếp từ nhà mình. Một số tòa nhà lân cận cũng có đường viền chưa được làm mới, nhưng không nằm trong phạm vi bà có thể nhìn thấy từ nhà.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bà Thẩm bỏ tiền cải thiện cảnh quan khu dân cư. Trước đó, khi cổng tòa nhà nơi bà sinh sống xuống cấp, bà cũng đã tự chi tiền sơn mới.

Ban quản lý cho biết, bà Thẩm đã làm nhiều việc tốt cho cộng đồng. Hành động lần này của bà không chỉ góp phần cải thiện diện mạo khu dân cư mà còn nhận được sự quan tâm bởi tinh thần chủ động đóng góp cho không gian sống chung.