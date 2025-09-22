Tuổi Tý

Những người tuổi Tý bước vào tháng mới như chú chuột nhỏ tìm được hạt dẻ mùa thu: nhanh nhẹn, hân hoan.

Các khoản tiền từng bị trì hoãn nay bắt đầu “về đúng hẹn”, có thể là lương thưởng, hoa hồng hoặc khoản nợ cũ được trả lại. Đáng mừng hơn, vài dự án nhỏ vốn không đặt nhiều kỳ vọng bỗng khởi sắc, mang thêm thu nhập cho người tuổi Tý.

Ảnh minh họa

Đây là thành quả từ sự kiên nhẫn trước đó, giúp tuổi Tý an tâm lo toan chi tiêu thường nhật và tận hưởng niềm vui giản dị, như mua bó hoa mới để làm sáng bừng căn phòng.

Tuổi Thìn

Với người tuổi Thìn, bầu trời tài vận tháng này bỗng trong xanh, rộng mở. Vốn dĩ nhiệt huyết và giàu ý tưởng, nay tuổi Thìn càng thuận lợi trong công việc.

Một nhiệm vụ then chốt được hoàn thành trọn vẹn, bạn nhận lại sự ghi nhận và phần thưởng xứng đáng. Không chỉ vậy, những ý tưởng dang dở hay kế hoạch học hỏi thêm kỹ năng có cơ hội thành hình nhờ bạn bè gợi ý hoặc đối tác chủ động hợp tác.

Cơ hội tài chính đến tự nhiên, như một phần thưởng cho sự bền bỉ của tuổi Thìn. Tháng này, chuyện tình duyên khởi sắc, bạn sẽ dễ gặp được người như ý.

Tuổi Thân

Tài vận của tuổi Thân tháng này giống như trái chín rụng vào tay, ngọt ngào và thơm ngát.

Sau thời gian bận rộn với nhiều dự tính, họ bắt đầu bình tâm sắp xếp lại nguồn lực. Các khoản đầu tư nhỏ, việc làm thêm hay dự án phụ mang về lợi ích rõ rệt.

Niềm vui của bạn còn đến từ gia đình, bạn bè, có thể là khoản hỗ trợ bất ngờ hoặc sự sẻ chia khiến kinh tế bớt gánh nặng. Những khoản chi tiêu cho gia đình, cho con cái giờ trở nên nhẹ nhàng, mang đến cảm giác ấm áp rằng “cuộc sống đang tốt lên từng ngày”.

Người tuổi Thân làm kinh doanh trong tháng này mọi sự đều ổn định, có nhiều hợp đồng khả quan hơn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm