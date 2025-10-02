Tuổi Ngọ: Tài lộc dồi dào, quý nhân nâng đỡ sự nghiệp

Người tuổi Ngọ tháng này tài chính như “được bật chế độ ưu tiên”. Công việc tiến triển thuận lợi, hiệu suất tăng cao giúp lương, thưởng và hoa hồng đều có bước nhảy vọt, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, bán hàng hay công nghệ.

Ảnh: Sohu

Không chỉ nguồn thu nhập chính, các khoản đầu tư trước đây cũng sinh lời, thậm chí có thể gặp vận may bất ngờ từ việc trúng thưởng hay công việc ngoài dự kiến.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cần tỉnh táo, tránh chạy theo lợi nhuận ngắn hạn mà bỏ qua kế hoạch lâu dài.

Trong tháng 10, quý nhân sẽ giúp tuổi Ngọ tháo gỡ những nút thắt sự nghiệp. Đó có thể là bậc tiền bối trong ngành hoặc chính lãnh đạo trao cơ hội thăng tiến cho bạn.

Với người khởi nghiệp, quý nhân có thể mang đến nguồn vốn, khách hàng hay đối tác chất lượng, giúp công việc của bạn khởi sắc rõ rệt.

Tuổi Thân: Quý nhân mở đường, tài vận thuận buồm xuôi gió

Người tuổi Thân tháng 10 này có vận quý nhân vượng, mối quan hệ xã hội mở rộng, đem lại nhiều cơ hội. Đó có thể là người bạn mới quen trong một sự kiện, cũng có thể là người từng nhận ơn trước đây, nay quay lại báo đáp bạn.

Với sự trợ lực này, tuổi Thân dễ dàng chạm đến bước ngoặt trong công việc hay sáng tạo.

Cũng nhờ công việc tiến triển, nguồn thu chính tăng lên. Người làm kinh doanh riêng cũng được hưởng lợi lớn từ các mối quan hệ do quý nhân giới thiệu.

Ảnh: Sohu

Ngoài ra, tuổi Thân còn có thể bất ngờ nhận khoản thu ngoài dự kiến, như bán đồ cũ giá cao hoặc quà tặng giá trị.

Tuổi Hợi: Sự nghiệp và cuộc sống song hành thuận lợi

Thần Tài đặc biệt ưu ái tuổi Hợi trong tháng 10 này. Thu nhập từ công việc chính tăng lên nhờ sự nỗ lực và ghi nhận từ cấp trên. Người làm trong ngành giáo dục, y tế, dịch vụ càng dễ gặt hái nhiều thành quả.

Bên cạnh đó, những khoản phụ thu như trúng thưởng nhỏ, đầu tư an toàn cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho tuổi Hợi.

Ngoài tài lộc, tuổi Hợi còn nhận được sự trợ giúp tận tâm từ quý nhân. Trong công việc, họ sẽ có người hỗ trợ kịp thời khi gặp khó khăn. Trong đời sống, người thân và bạn bè luôn đồng hành, chia sẻ, giúp tuổi Hợi an tâm tiến bước.

Với người khởi nghiệp, đây cũng là thời điểm quý nhân mang đến kinh nghiệm và nguồn lực, giảm thiểu rủi ro cho bạn, theo Sohu.

Ba con giáp có tên trên hãy biết nắm bắt thời cơ trong công việc, chủ động quản lý tài chính hợp lý và giữ cho mình tinh thần tích cực. Khi biết kết hợp nỗ lực cá nhân với sự trợ giúp bên ngoài, thành công và hạnh phúc sẽ đến trọn vẹn với bạn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm