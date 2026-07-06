Dưới đây là 3 con giáp được dự báo sẽ có nhiều may mắn trong tuần từ 6-12/7.

Tuổi Sửu: Kiên trì được đền đáp

Người tuổi Sửu vốn nổi tiếng với sự chăm chỉ, bền bỉ và tinh thần trách nhiệm cao. Trong tuần mới, những nỗ lực âm thầm trước đây bắt đầu mang lại kết quả rõ rệt, thông tin từ Sohu.

Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm thuận lợi để ghi điểm với cấp trên nhờ thái độ làm việc nghiêm túc và khả năng xử lý công việc hiệu quả. Một số người có thể nhận được lời khen, cơ hội đảm nhận nhiệm vụ mới hoặc các khoản thưởng ngoài dự kiến.

Ảnh minh họa: Sohu

Người kinh doanh cũng đón nhận tín hiệu tích cực khi lượng khách hàng ổn định hơn, việc hợp tác và giao dịch diễn ra thuận lợi. Nếu tiếp tục giữ sự thận trọng trong chi tiêu, tuổi Sửu có thể tích lũy được một khoản đáng kể trong tuần này.

Tuổi Mão: Cơ hội mở rộng các mối quan hệ

Tuần mới mang đến cho người tuổi Mão nhiều cơ hội giao lưu, kết nối và mở rộng mạng lưới quan hệ. Đây là yếu tố quan trọng giúp họ có thêm cơ hội phát triển trong công việc cũng như cuộc sống.

Người làm việc văn phòng có thể được tham gia những dự án mới hoặc gặp gỡ các đối tác tiềm năng. Những cuộc trò chuyện tưởng chừng đơn giản lại có thể mở ra cơ hội hợp tác hoặc nguồn thu nhập mới trong tương lai.

Đối với những người đang làm thêm hoặc phát triển nghề tay trái, tuần này là thời điểm thích hợp để quảng bá sản phẩm, dịch vụ và tìm kiếm khách hàng mới. Tình hình tài chính nhìn chung có xu hướng cải thiện nếu biết tận dụng tốt các cơ hội đang đến.

Tuổi Thân: Tài lộc khởi sắc, cơ hội liên tiếp xuất hiện

Người tuổi Thân bước vào tuần mới với nguồn năng lượng tích cực và nhiều tín hiệu khả quan trong công việc. Nhờ sự nhanh nhạy, linh hoạt và khả năng thích ứng tốt, họ dễ dàng nắm bắt những cơ hội xuất hiện bất ngờ.

Trong công việc, tuổi Thân có thể nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, đối tác hoặc quý nhân. Những kế hoạch từng gặp khó khăn trước đó dần được tháo gỡ, tiến triển thuận lợi hơn. Đây cũng là thời điểm thích hợp để mạnh dạn đề xuất ý tưởng mới hoặc mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp.

Về tài chính, tuổi Thân có cơ hội gia tăng thu nhập từ công việc chính hoặc các nguồn thu bên ngoài. Người kinh doanh dễ tìm được khách hàng mới, chốt được những đơn hàng có giá trị. Với người làm công ăn lương, các khoản thưởng, hoa hồng hoặc thu nhập phát sinh có thể mang đến niềm vui bất ngờ.

Tuy nhiên, vận may chỉ thực sự phát huy khi tuổi Thân biết tập trung vào mục tiêu đã chọn, tránh tâm lý nóng vội hoặc ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc. Nếu giữ được sự tỉnh táo và kiên trì, tuần mới hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kết quả tích cực cả về công việc lẫn tài chính.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm