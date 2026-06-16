Thông tin cán bộ hưu trí khoảng 70 tuổi ở Vĩnh Long trúng 16 tờ độc đắc, trị giá 32 tỷ đồng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng mới đây. Kèm theo đó là hình ảnh 16 tờ vé số được đặt cạnh nhiều chồng tiền mặt với những cọc tiền có mệnh giá khác nhau.

Trao đổi với PV VietNamNet, chị Nguyễn Thị Lệ Nguyên (chủ đại lý vé số Thanh Vân, Vĩnh Long) xác nhận, đại lý vé số của chị đã đứng ra đổi thưởng cho chủ nhân của 16 tờ vé số độc đắc vào ngày 15/6.

Chị Nguyên đổi thưởng cho khách bằng tiền mặt vào ngày 15/6. Ảnh: NVCC

Chị cho hay, 16 vé số với dãy số 621690 trùng khớp với kết quả giải đặc biệt của xổ số Đà Lạt ngày 14/6. Mỗi vé số trúng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Tổng giải thưởng của 16 tờ đặc biệt là 32 tỷ đồng, sau khi trừ thuế, người trúng số nhận được hơn 28 tỷ đồng.

“Họ liên hệ với đại lý của tôi để đổi thưởng. Vì khách muốn đổi thưởng tại nhà và nhận thưởng toàn bộ bằng tiền mặt nên chúng tôi đem tiền đến nhà đổi cho khách”, chị Nguyên cho hay.

Chủ đại lý vé số cho biết thêm, người trúng 16 tờ độc đắc khoảng 70 tuổi, quê Vĩnh Long, là cán bộ hưu trí. Trước đó, họ mua vé số từ một người bán vé số dạo. Hiện tại, vị khách này không kinh doanh hay làm thêm công việc gì khác.