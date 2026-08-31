Bước sang tháng 9, tiết trời bắt đầu mang theo chút se lạnh, nhưng vận tài lộc của một số người lại được dự báo “nóng” hơn bao giờ hết. Người xưa có câu “thời đến cản không nổi”, và với 3 con giáp dưới đây, tuần đầu tiên của tháng 9 được cho là thời điểm dễ đón những cơ hội tài chính thuận lợi, theo Sohu.

Tuổi Thìn: Tài chính ổn định, tiền bạc tích lũy ngày càng nhiều

Người tuổi Thìn được dự báo có tuần đầu của tháng 9 với nhiều chuyển biến tích cực, giống như cảm giác “mây tan thấy mặt trời”. Những dự án từng khó thúc đẩy, những cuộc hợp tác chưa tìm được tiếng nói chung có thể dần được tháo gỡ khi bước sang tháng mới.

Vốn là người không hấp tấp, thường làm việc chắc chắn và từng bước, trong tuần này, sự ổn định ấy có thể chuyển hóa thành những khoản thu nhập thực tế.

Công việc có sự hỗ trợ của quý nhân, vì vậy ngay cả khi gặp một vài trở ngại nhỏ, người tuổi Thìn vẫn có khả năng xoay xở, hóa giải khó khăn. Đặc biệt, tài vận từ công việc chính được cho là khá sáng. Tiền lương, thưởng hoặc các khoản chia lợi nhuận có thể tăng lên.

Bề ngoài có thể không có nhiều thay đổi, nhưng khoản tiền tích lũy lại âm thầm tăng lên. Thay vì phải vất vả chạy theo tiền bạc, người tuổi Thìn có thể cảm nhận dòng tiền đang dần tìm đến mình.

Tuy nhiên, con giáp này được khuyên không nên nóng vội kiếm tiền nhanh hoặc chạy theo những khoản đầu tư theo phong trào. Nếu biết giữ vững công việc chính, quản lý tài chính thận trọng, nguồn tiền có thể được tích lũy đều đặn, tạo nền tảng tài chính đáng kể.

Đặc biệt, tuần này, người tuổi Thìn có thể đón một khoản thu bất ngờ. Khoản tiền có thể không quá lớn nhưng đủ khiến họ vui vẻ.

Điều người tuổi Thìn cần ghi nhớ là không nên đứng núi này trông núi nọ. Giữ vững công việc chính và phát triển từng bước được xem là lợi thế lớn nhất trong tháng này.

Tuổi Thân: Nhanh nhạy nắm bắt cơ hội, tài lộc bất ngờ

Đầu tháng 9 được dự báo là khoảng thời gian khá thuận lợi với người tuổi Thân, đặc biệt ở phương diện các khoản thu nhập ngoài công việc chính.

Vốn nhanh nhạy, quan sát tốt và thường dễ nhận ra những cơ hội mà người khác chưa kịp nhìn thấy, người tuổi Thân có thể tận dụng sự linh hoạt của mình để gia tăng thu nhập trong tháng này.

Nguồn tài lộc có thể đến từ nhiều hướng: công việc làm thêm bất ngờ có khách, một khoản đầu tư nhỏ mang lại lợi nhuận hoặc thậm chí việc kết nối, giới thiệu cơ hội cho người khác cũng có thể giúp họ nhận được khoản hoa hồng, tiền cảm ơn.

Những khoản tiền nhỏ nếu được tích lũy đều đặn cũng có thể trở thành con số đáng kể. Tuy nhiên, người tuổi Thân cần tránh tâm lý thấy cơ hội nào cũng muốn thử. Việc liên tục thay đổi hướng đi, “thấy gì cũng thích” có thể khiến họ cuối cùng không đạt được kết quả rõ ràng.

Những người làm kinh doanh online trong tuần này gặt hái được lợi lộc, đơn hàng đến dồn dập. Người làm công ăn lương có cơ hội được cất nhắc lên chức.

Tuổi Tý: Biết tính toán, tích tiểu thành đại

Vận tài chính của người tuổi Tý trong tuần đầu tháng 9 được dự báo không quá sôi động nhưng lại thiên về sự ổn định và tích lũy.

Ảnh minh họa: Sohu

Vốn có thói quen tính toán cẩn thận, biết chuẩn bị trước cho những tình huống phát sinh, người tuổi Tý thường không dễ chi tiêu quá tay. Trong khi người khác có thể thoải mái mua sắm ngay đầu tháng, họ đã sớm lên kế hoạch cho từng khoản tiền.

Tuần này, cả tài chính từ công việc chính lẫn các khoản thu ngoài đều không được dự báo tăng đột biến. Tuy nhiên, người tuổi Tý có một lợi thế là khả năng quản lý tiền bạc tốt. Những khoản tiết kiệm từ chi tiêu hằng ngày hay lợi nhuận từ các hình thức tích lũy, đầu tư phù hợp có thể dần tạo thành một khoản đáng kể.

Con giáp này được khuyên không nên xem nhẹ những khoản tiền nhỏ. Tích lũy từng chút một có thể tạo thành nền tảng tài chính vững chắc theo thời gian.

Chuyện tình duyên tuần này khởi sắc, tuổi Tý dễ gặp được người như ý. Nếu thực sự có tình cảm, hãy giữ mối quan hệ và tính xa hơn nhé.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm