Michele và Kevin Jones ăn mừng chiến thắng trúng số vào năm 2016. Ảnh: Allwyn/People

Trúng giải xổ số trị giá hơn 8 triệu USD (hơn 210 tỷ đồng) vào năm 2016 đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Kevin và Michele Jones.

Thế nhưng, thay vì chỉ tận hưởng cuộc sống sung túc, cặp vợ chồng người Anh đã dành suốt 1 thập kỷ sau đó để san sẻ may mắn với cộng đồng địa phương thông qua các hoạt động thiện nguyện.

Trúng số độc đắc

Tháng 5/2016, Kevin Jones bất ngờ trở thành chủ nhân của giải độc đắc sau khi 6 con số trên tấm vé số của ông trùng khớp hoàn toàn với kết quả quay thưởng.

Sau khi kiểm tra vé trực tuyến, Michele - vợ Kevin vẫn cẩn thận gọi điện đến đơn vị phát hành xổ số để xác nhận. Chỉ khi nhận được câu trả lời chính thức, cặp vợ chồng mới tin rằng cuộc đời mình thực sự đã bước sang một trang mới.

Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc đối với cặp vợ chồng bởi họ đã từng trải qua 2 vụ đột nhập vào nhà vài năm trước đó.

"Thật khó tin điều này lại xảy ra với chúng tôi. Trước đây, chúng tôi gần như chẳng có gì, phải làm việc quần quật ngày đêm. Còn giờ đây, cuối cùng cũng có thể bắt đầu sống cuộc đời mà mình luôn mơ ước", Kevin từng chia sẻ sau khi trúng giải.

Khoản tiền thưởng khổng lồ đã giúp Kevin nghỉ công việc lái xe buýt, dù ngay sáng hôm sau khi biết mình trúng số, ông vẫn hoàn thành ca làm như thường lệ. Michele cũng rời công việc trợ giảng tại một trường học để bắt đầu cuộc sống mới, theo People.

Giúp đỡ cộng đồng

Giải thưởng lớn giúp gia đình họ có cuộc sống đủ đầy. Ưu tiên đầu tiên của hai vợ chồng là trả hết các khoản vay thế chấp và hóa đơn để giúp cả gia đình có nền tảng tài chính vững chắc hơn.

Họ cũng chuyển nhà từ thị trấn Crewe đến Sandbach, đồng thời thực hiện nhiều chuyến du lịch - điều trước đây gần như không thể.

"Trước kia, chúng tôi cũng như bao người khác, phải đi làm mỗi ngày, lo tiền thế chấp, hóa đơn và đủ mọi khoản chi phí. Bỗng một ngày, tất cả những gánh nặng ấy đều biến mất. Chúng tôi có thể đi bất cứ đâu mình muốn, vào bất cứ thời điểm nào", Kevin chia sẻ.

Kevin và Michele Jones chuẩn bị quà tặng mọi người trong mùa lễ hội. Ảnh: Allwyn/People

Tuy nhiên, sau khi trúng số, điều hai vợ chồng luôn hướng đến không chỉ là sự tự do về tài chính.

Theo Michele, điều ý nghĩa nhất mà giải thưởng mang lại không phải là tiền bạc, mà là thời gian để họ có thể cống hiến nhiều hơn cho xã hội.

10 năm qua, Kevin và Michele đều đặn dành thời gian làm tình nguyện và đóng góp tiền cho một ngân hàng thực phẩm do các tình nguyện viên điều hành, hiện hỗ trợ hơn 50 gia đình tại khu vực Nam Cheshire mỗi tuần.

"Việc trúng xổ số cho chúng tôi nhiều thời gian hơn bất cứ điều gì khác. Chính khoảng thời gian ấy giúp chúng tôi có thể đồng hành và hỗ trợ những tổ chức từ thiện đang làm rất nhiều điều tốt đẹp cho cộng đồng", bà chia sẻ.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Michele cho biết bà đã tham gia ngay từ những ngày đầu sau khi chồng nhìn thấy thông báo tuyển tình nguyện viên.

"Đây là một tập thể tuyệt vời đang làm những điều vô cùng ý nghĩa. Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được góp một phần công sức của mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất là nhìn thấy mọi người không còn phải chịu cảnh đói ăn", Michele nói.

Với Michele, điều khiến bà hạnh phúc nhất không phải là những chuyến đi hay cuộc sống dư dả, mà là cơ hội được giúp đỡ nhiều người hơn.

"Tôi luôn mong muốn được giúp đỡ người khác. Và giờ đây, cuối cùng tôi đã có thể biến mong muốn đó thành hiện thực", bà chia sẻ.