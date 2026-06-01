Tuổi Dần: Vận trình thăng hoa, mọi việc hanh thông

Tuổi Dần là con giáp may mắn nhất tuần với số điểm vận trình đạt 90/100. Tài lộc, sự nghiệp đều ở mức cát lợi, nhiều kế hoạch có cơ hội đạt kết quả như mong đợi, theo Sohu.

Đây là giai đoạn thích hợp để tuổi Dần đẩy mạnh các mục tiêu cá nhân hoặc triển khai dự định mới. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên giữ thái độ khiêm tốn, lắng nghe góp ý từ những người có kinh nghiệm để duy trì vận may lâu dài.

Chuyện tình cảm của tuổi Dần trong tuần này rất tốt. Người bạn thích sẽ đáp lại tình cảm của bạn và cả hai có cơ hội tiến xa hơn.

Ngày may mắn: Thứ Tư, thứ Bảy và Chủ nhật.

Tuổi Ngọ: Công việc rộng mở, tài chính khởi sắc

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng may mắn tuần này là tuổi Ngọ với 85 điểm. Vận trình tài lộc và sự nghiệp đều ở mức rất tốt, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Những người tuổi Ngọ nếu chủ động nắm bắt cơ hội sẽ có khả năng mở rộng quy mô công việc hoặc đạt bước tiến mới trong sự nghiệp. Tuần này bạn có khả năng được cấp trên tăng lương, thăng chức. Hãy thể hiện mình là người hết lòng với công việc và luôn chỉn chu trong mọi chuyện.

Chuyện tình cảm cũng có tín hiệu tích cực, đặc biệt với người độc thân.

Ngày may mắn: Thứ Năm và thứ Bảy.

Tuổi Thân: Tài lộc dồi dào, quý nhân hỗ trợ

Tuổi Thân ghi được 80 điểm và nằm trong nhóm con giáp gặp nhiều thuận lợi nhất tuần. Tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng, các nguồn thu khá ổn định.

Bên cạnh đó, tuổi Thân còn được hỗ trợ bởi các mối quan hệ xã hội và đối tác. Đây là thời điểm thích hợp để mở rộng kết nối, tham gia các hoạt động giao lưu hoặc gặp gỡ khách hàng nhằm tạo nền tảng cho những bước tiến xa hơn trong tương lai.

Chuyện tình yêu cũng thăng hoa. Người đã có gia đình được yêu chiều hết mực, người độc thân sẽ gặp được nhân duyên như ý.

Ngày may mắn: Thứ Ba và Chủ nhật.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm