Adrian Bayford trở thành triệu phú chỉ sau một đêm trúng số độc đắc. Ảnh: Mirror

Tháng 8/2012, Adrian Bayford bất ngờ trở thành tâm điểm của nước Anh khi trúng số độc đắc EuroMillions, trị giá 148 triệu bảng Anh (5.274 tỷ đồng).

Chỉ sau một đêm, từ người đàn ông có cuộc sống giản dị, anh bước chân vào hàng ngũ giới siêu giàu. Với số tiền khổng lồ, Bayford trở thành một trong những người trúng số độc đắc nổi tiếng nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, vận may lớn nhất đời anh lại chính là khởi đầu cho chuỗi bất hạnh kéo dài.

Hôn nhân đổ vỡ sau 15 tháng

Adrian Bayford (55 tuổi) vốn là một nhân viên bưu điện, đến từ Haverhill, Suffolk (Anh). Sau lần trúng số, cuộc sống của anh được truyền thông chú ý, hầu hết hoạt động đều xuất hiện trên mặt báo.

Với việc trúng số độc đắc, anh cùng vợ Gillian được xếp thứ 516 người giàu nhất nước Anh tại thời điểm đó, theo The Sun. Cặp đôi đã trải qua nhiều đêm không ngủ để nghĩ cách chi tiêu số tiền khổng lồ.

Tuy nhiên, Adrian và vợ đã ly dị chỉ 15 tháng sau đó. Vợ anh cho rằng tiền bạc đã gây rạn nứt gia đình. "Thật đau lòng và khó chịu! Lẽ ra tiền bạc sẽ làm cho con người hạnh phúc, giờ đây, nó khiến chúng tôi trở nên đòi hỏi và tham lam. Gia đình tôi đã đánh mất chính mình", cô chia sẻ.

Sau khi ly dị vợ, cuộc sống cá nhân của Adrian được đánh dấu bằng một loạt các cuộc tình khác. Từ đó đến nay, anh đã cầu hôn 4 lần. Lần gần đây nhất là với Tracey Biles (45 tuổi), nhân viên cứu thương, vào Giáng sinh năm 2023.

Ba vị hôn thê khác của anh là Marta Jarosz - công nhân nhà máy sản xuất xúc xích; Samantha Burbridge - nhân viên chăm sóc ngựa; Lisa Kemp - nhân viên tại nhà hàng Frankie & Benny's.

Khu đất trị giá 6,5 triệu bảng Anh của Adrian ở Cambridgeshire. Ảnh: MSN

Mở rộng kinh doanh

Từ sau khi trúng số, Adrian là một triệu phú gắn liền với nhiều dự án kinh doanh và đầu tư bất động sản.

Anh đã mua căn biệt thự rộng lớn ở Cambridgeshire với giá 6,5 triệu bảng Anh (231,6 tỷ đồng), đầy đủ các tiện nghi sang trọng.

Năm 2020, anh mua 2 điền trang ở Scotland với giá lần lượt là 1,1 triệu bảng Anh (39 tỷ đồng) và 1,35 triệu bảng Anh (48 tỷ đồng). Anh đã mở nhiều dịch vụ, kinh doanh trên các khu đất của mình. Anh mở cửa hàng bán đĩa nhạc, quán rượu và thậm chí tổ chức lễ hội âm nhạc tại khu đất vào năm 2017.

Năm 2023, anh bắt đầu cho thuê một căn nhà nhỏ trong khu đất của mình qua nền tảng Airbnb với giá 110 bảng Anh/đêm (gần 4 triệu đồng). Một năm sau đó, anh bắt đầu cho thuê đất để kiếm thêm tiền.

Anh cũng tự xây dựng một khu trồng nho vào năm 2024, với mục tiêu sản xuất rượu vang. Vườn nho của anh có diện tích xấp xỉ 6 sân bóng đá.

Năm 2025, anh gây chú ý khi lên kế hoạch xây dựng một công viên giải trí quy mô dành cho trẻ em trên khu đất của mình. Tuy nhiên, dự án của anh bị hội đồng bác bỏ vì quá hiện đại so với vùng nông thôn.

Cuộc sống bền vững, hướng tới cộng đồng

Cùng với vị hôn thê Tracey Biles, triệu phú hướng tới cuộc sống bền vững. Anh đã tự trồng rau củ trong vườn nhà, xây ao thả cá và nuôi cả dê, lợn. Anh cũng được phê duyệt kế hoạch lắp đặt hệ thống pin mặt trời lớn trên khu đất của mình.

Mới đây nhất, triệu phú Adrian Bayford gây chú ý với một dự án mang ý nghĩa cộng đồng. Anh xây dựng tổ hợp giáo dục và trải nghiệm dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt tại khu biệt thự của mình ở Cambridgeshire.

Không giống mô hình trường học truyền thống, khu phức hợp này được định hướng trở thành không gian giáo dục mở, nơi trẻ em có thể học tập thông qua trải nghiệm thiên nhiên và các hoạt động ngoài trời. Theo bản thuyết minh dự án, môi trường này sẽ giúp “tăng cường trải nghiệm giác quan, giảm lo âu và cải thiện khả năng tập trung” cho học sinh, đặc biệt là trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt.

Đáng chú ý, dự án lần này nhận được phản hồi tích cực từ các cơ quan chuyên môn địa phương, theo DM.

Kể từ chiến thắng lịch sử tại EuroMillions năm 2012, cuộc sống của Adrian Bayford liên tục bị truyền thông săn đón, đặc biệt là chuyện tình cảm sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với vợ cũ Gillian. Bạn bè thân thiết từng tiết lộ, anh nhiều lần cảm thấy áp lực và ước rằng mình chưa từng trúng giải độc đắc.

Tuy nhiên, dự án mới cho thấy vị triệu phú đang muốn sử dụng tài sản của mình theo hướng tích cực hơn, tập trung hỗ trợ trẻ em gặp khó khăn về tâm lý, giáo dục và hoàn cảnh sống.