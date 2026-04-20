Tuổi Thìn: Vận thế thăng hoa, tài lộc rực rỡ

Tuần mới từ 20/4 đến 26/4, người tuổi Thìn đón cát tinh trong tử vi chiếu mệnh - biểu tượng của quyền lực và tài lộc, giúp vận trình khởi sắc mạnh mẽ, theo Sohu.

Trong công việc, những dự án tưởng chừng bế tắc bất ngờ có bước ngoặt. Bạn được quý nhân âm thầm hỗ trợ, thậm chí có cơ hội được cấp trên trọng dụng, mở ra triển vọng thăng chức, tăng lương. Khả năng sáng tạo và quyết đoán đạt đỉnh, dễ nhận được sự công nhận từ đồng nghiệp.

Về tài chính, vận may đến dồn dập. Có thể là khoản đầu tư sinh lời, tiền bất ngờ từ người thân, hoặc những niềm vui nho nhỏ về tiền bạc. Đây là thời điểm người tuổi Thìn nên mạnh dạn nắm bắt cơ hội để không bỏ lỡ vận may hiếm có.

Tình cảm cũng khởi sắc, người độc thân dễ gặp đối tượng phù hợp nếu chủ động tham gia các hoạt động xã hội.

Tuổi Thân: Linh hoạt nắm thời cơ, tiền bạc dồi dào

Người tuổi Thân vốn nhanh nhạy, và từ 20/4, cát tinh Kim Quỹ chiếu mệnh càng giúp vận tài chính tăng mạnh, đặc biệt là nguồn thu ngoài lương.

Trong công việc, sự linh hoạt giúp bạn ghi điểm với cấp trên, dễ nhận thưởng hoặc hoa hồng. Ngoài ra, cơ hội làm thêm, hợp tác bên ngoài cũng xuất hiện, vừa phát huy thế mạnh, vừa gia tăng thu nhập.

Tài vận khởi sắc rõ rệt, có thể đến từ trúng thưởng nhỏ, đầu tư sinh lời hoặc khoản tiền tưởng chừng đã “quên” nay được hoàn lại. Tuy nhiên, bạn vẫn cần tỉnh táo, tránh chủ quan khi tiền đến nhanh.

Dù tài lộc tốt, người tuổi Thân nên chú ý cân bằng công việc và nghỉ ngơi để duy trì năng lượng tích cực lâu dài.

Tuổi Hợi: Phúc khí dồi dào, quý nhân nâng đỡ

Tuần từ 20/4 đến 26/4, người tuổi Hợi được cát tinh Thiên Đức trợ mệnh, mang đến vận quý nhân và phúc khí dồi dào.

Trong sự nghiệp, bạn có thể gặp người dẫn dắt quan trọng - là cấp trên, đối tác hoặc người quen bất ngờ, giúp định hướng đúng đắn, thậm chí tạo bước ngoặt lớn, rút ngắn nhiều năm nỗ lực.

Tài chính cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Nguồn tiền có thể đến từ gia đình, đầu tư sinh lời hoặc những cơ hội bất ngờ. Đồng thời, bạn bắt đầu kiểm soát chi tiêu tốt hơn, biết tích lũy, giúp tài sản tăng dần theo thời gian.

Đời sống tình cảm ấm áp. Người đã có đôi thêm gắn kết, dễ nhận được những bất ngờ lãng mạn. Người độc thân có cơ hội gặp được đối tượng phù hợp nếu cởi mở hơn trong các mối quan hệ.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm