Trong đời sống ẩm thực, dân gian lưu truyền nhiều quan niệm kiêng kỵ. Người xưa cho rằng một số hành động trên mâm cơm có thể ảnh hưởng đến tài lộc, mang lại điềm không may.

Trong đó, việc cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm được xem là điều cấm kỵ.

Theo quan niệm dân gian, bát cơm cắm đũa gắn với nghi thức cúng tế, dễ gợi liên tưởng đến bát cơm cho người mới mất, không phù hợp xuất hiện trong bữa ăn thường ngày.

Tại Trung Quốc, cắm đũa thẳng đứng vào giữa bát cơm được coi là hành động cúng dường cho người chết.

Điều kiêng kỵ này cũng xuất hiện trong văn hóa Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, hành động này có tên gọi là Hotokebashi.

Theo Hashiwabunka.jp, việc cắm đũa thẳng đứng vào bát cơm được xem là điều cấm kỵ, bởi hình ảnh này thường chỉ xuất hiện trong nghi thức tang lễ Phật giáo khi dâng cơm cho người đã khuất.

Tại Trung Quốc, hành động này cũng bị kiêng kỵ do gắn với các nghi thức cúng tế, tưởng nhớ tổ tiên. Việc cắm đũa vào giữa bát cơm được coi là biểu tượng dâng đồ ăn cho người đã mất, vì vậy không phù hợp trong bữa ăn thường ngày, đồng thời có thể gây phản cảm hoặc hiểu lầm trong giao tiếp.

Theo Aboluowang, trong các bữa tiệc, hành động cắm đũa vào ly rượu hoặc đặt đũa nằm ngang trên bát, đĩa cũng được khuyến cáo nên tránh, bởi theo quan niệm dân gian, đây là những cách đặt đũa kém lịch sự và không may mắn.