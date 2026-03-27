Hình thái đầu tiên của chiếc gương soi có lẽ xuất phát từ thiên nhiên. Đó có thể là mặt hồ nước yên tĩnh, mặt đá bóng nhoáng hoặc nước trong các thùng chứa. Từ đó cho thấy, chính tự nhiên đã cho con người những chiếc gương soi đầu tiên nhất.

Đây cũng chính là hình thái quan trọng khiến cho con người có ý tưởng dựa vào và chế tạo ra gương soi sau này.

Ở thời La Mã cổ đại, những chiếc gương đầu tiên bằng thủy tinh bắt đầu xuất hiện. Người La Mã khi đó tin rằng gương không chỉ phản chiếu hình dáng bên ngoài mà còn phản chiếu cả linh hồn con người, theo Yahoo News.

Nói cách khác, khi nhìn vào gương, bạn không chỉ thấy diện mạo của mình mà còn đang đối diện với chính tâm hồn mình. Nếu hình ảnh phản chiếu bị méo mó, điều đó đồng nghĩa với một tâm hồn không trọn vẹn. Nghiêm trọng hơn, nếu gương bị nứt hoặc vỡ, họ tin rằng linh hồn sẽ bị mắc kẹt bên trong mãi mãi.

Bên cạnh đó, họ còn cho rằng các vị thần quan sát linh hồn con người thông qua chiếc gương. Vì vậy, việc làm vỡ gương bị xem là hành động bất kính, có thể dẫn đến sự trừng phạt và mang lại vận rủi, theo Theconversation.

Tuy nhiên, người La Mã cũng tin rằng vận xui không kéo dài vĩnh viễn mà chỉ trong khoảng 7 năm. Con số này xuất phát từ quan niệm rằng cơ thể con người tái tạo theo chu kỳ 7 năm. Từ đó, họ cho rằng nếu làm vỡ gương, phải mất 7 năm để linh hồn có thể hồi phục hoàn toàn.

Dẫu vậy, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng khoa học nào xác nhận. Việc làm vỡ gương, suy cho cùng, chỉ là một sự cố nhỏ trong sinh hoạt thường ngày.

Thế nhưng, những câu chuyện như “vỡ gương gặp xui” vẫn tiếp tục được lưu truyền. Bởi lẽ, con người từ xưa đến nay luôn có xu hướng tin vào những điều mang lại cảm giác an tâm hoặc giúp họ lý giải những điều chưa thể giải thích.

Xét cho cùng, những câu chuyện như vỡ gương gặp xui xẻo là một phần của văn hóa nhân loại, phản ánh cách con người lý giải thế giới trước khi khoa học phát triển. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, việc giữ tư duy tỉnh táo và dựa vào lẽ thường là điều cần thiết.

