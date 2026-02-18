Tử vi năm 2026 tuổi Bính Thân sinh năm 1956 (Hỏa)

Tuổi Bính Thân không nên trông chờ quá nhiều vào người khác trong năm 2026, bởi năm này cuộc sống của bạn vất vả nhưng cô độc, nhờ vả chỉ thêm phiền phức.

Ăn uống ngủ nghỉ cần có sự điều độ, hợp lý, có bệnh cần đi khám càng sớm càng tốt.

Ảnh minh họa

Đương số có thể chủ động trang trí, sửa sang lại nhà cửa và làm nhiều việc thiện để cải thiện vận may của mình trong năm nay. Năm 2026 hạn sức khỏe là hạn lớn nhất, vì thế hãy chăm hành thiện để tiêu trừ tai họa.

Tử vi năm 2026 tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 (Thổ)

Năm 2026 khá nhiều bạn tuổi Mậu Thân bước vào độ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy công việc khá bận rộn do phải bàn giao lại việc cho người mới và hoàn thành trách nhiệm, thủ tục giấy tờ trước khi nghỉ.

Năm này là thời điểm tốt để người tuổi Mậu Thân đi ra ngoài, dù là để giải trí hay làm việc, nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của Thiên Quan. Bạn hãy đi du lịch đến những vùng lạnh hơn vào nửa cuối năm và đến những vùng nóng hơn vào nửa đầu năm, tận dụng sức mạnh của đất trời để cải thiện vận may.

Sức khỏe của bạn về cơ bản là tốt, nhưng bạn nên tránh xa thuốc lá và rượu bia, nên đi khám sức khỏe định kỳ. Bạn cũng nên hạn chế nạp thực phẩm nhiều dầu mỡ vào người, ưu tiên lối sống khỏe lành mạnh, ăn ngủ điều độ, hạn chế suy nghĩ tiêu cực, nổi nóng, bốc hỏa.

Đương số có xu hướng lo lắng về chuyện con cái, gia đình nội ngoại hai bên. Nếu có thể hãy tạm gác lại nỗi lo sang một bên để bản thân bớt ốm đau, mệt mỏi, càng nghĩ nhiều càng hay đổ bệnh.

Tử vi năm 2026 tuổi Canh Thân sinh năm 1980 (Mộc)

Năm này sức khỏe của Canh Thân và gia đình tuổi này có phần bất ổn, vì vậy bạn phải hết sức chú ý đến người lớn tuổi trong gia đình.

Cả sức khỏe và tâm trạng của bạn đều dễ bị dao động. Những người già trong gia đình bạn nếu mắc bệnh mãn tính nên đặc biệt cảnh giác, chế độ ăn uống và thói quen hàng ngày có ảnh hưởng rất quan trọng.

Canh Thân sẽ đau đầu mệt mỏi vì bận rộn công việc nhưng cũng hưởng quả ngọt hơn hẳn người khác ở cơ quan. Công sức bạn bỏ ra bấy lâu nay cuối cùng cũng chịu mỉm cười với bạn, cuối năm có thành tích lớn, khen thưởng bất ngờ.

Bạn có thể sử dụng tiền tiết kiệm để lo cho hôn nhân, mua nhà hoặc mua xe. Mặc dù may mắn về tài chính không nổi bật, nhưng chi tiêu trong năm nay sẽ khá lớn, vì vậy bạn phải phân bổ ngân sách một cách khôn ngoan. Làm gì bạn cũng cần có sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng kẻo lại gánh trên vai một đống nợ.

Tình cảm của hai vợ chồng phải trải qua một vài biến cố trong năm nay thì mới ổn định được. Điều quan trọng nhất đó là bạn với người ấy có đủ can đảm để đối diện với cú sốc tinh thần trong chuyện tình cảm hay không, vượt qua được thì hôn nhân sau này cực kỳ bền lâu và viên mãn.

Tử vi năm 2026 tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 (Kim)

Nhiều bạn tuổi Nhâm Thân trong năm 2026 cần lưu ý, tình duyên sẽ rẽ theo khá nhiều hướng, hoặc là chia ly đổ vỡ, hoặc cũng có thể là sẽ có hỷ sự bất ngờ, hoặc sẽ có khả năng là quyết định làm cha/mẹ đơn thân, sống không cần bạn đời.

Năm nay nhiều bước ngoặt lớn trong chuyện tình cảm cần có sự lý trí và nhẹ nhàng trong suy nghĩ để giải quyết êm đẹp.

Khuyên tuổi Nhâm Thân, dù nổi giận đến cỡ nào đi nữa vẫn nên chừa cho bản thân một đường lui, không oán giận, thù hằn để phước phần cho mình, càng hận càng khổ mình.

Nhìn chung, bản mệnh sẽ có sự nghiệp và tài chính thuận lợi trong năm nay, tuy không dư dôi nhiều nhưng cũng đủ ăn, đừng hơn thua với người khác là được.

Bạn có các mối quan hệ ổn định và các mối quan hệ xã hội tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến sức khỏe của người lớn tuổi và cẩn thận khi đi xa du lịch, công tác, hạn chế ăn khuya, tắm khuya.

Tử vi năm 2026 tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 (Thủy)

Năm nay tuổi Giáp Thân bị nhiều người đố kỵ, đấu đá, chia bè kéo cánh không đẹp trong cuộc sống cũng như tình cảm.

Bạn nên tập trung vào việc học hành, công việc trong năm mới. Không nên để tâm đến những lời đồn thổi vô căn cứ từ người khác, vì càng để tâm bạn càng mệt mỏi và tốn thêm thời gian vô ích cho họ.

Tình duyên khá ổn định, con giáp này có thể lên kế hoạch để đi chơi cùng người ấy nhưng đây không phải là thời điểm thích hợp để bàn tính chuyện hôn nhân. Bạn hãy lý trí trong chuyện tình cảm yêu đương, tập trung trau dồi năng lực bản thân sẽ khiến người ấy tôn trọng bạn hơn.

Tránh xa những lời rủ rê ăn chơi từ bạn bè, hạn chế tiêu tiền cho những thú vui mù quáng, xa xỉ, phải tiết kiệm tiền để lo cho sự nghiệp của bản thân trong tương lai.

Sức khỏe nên được chú ý, đặc biệt những bạn bị bệnh về gan, tuyến tụy, phổi phải đi khám sớm ở các bệnh viện lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

