Bước sang tuần mới 16-22/11, 3 con giáp được dự báo đón vận may trên nhiều phương diện. Công việc có cơ hội tiến triển, tài lộc khởi sắc, chuyện tình cảm cũng đón những tín hiệu tích cực.

Tuổi Dần: Vượt qua trở ngại, đón nhiều cơ hội mới

Tuổi Dần vốn thận trọng và cũng rất kiên trì. Sau khoảng thời gian cảm thấy công việc chưa đạt kết quả như mong muốn, tuần mới được dự báo mang đến những chuyển biến tích cực cho con giáp này.

Trong sự nghiệp, những vấn đề từng khiến tuổi Dần đau đầu có thể dần tìm được hướng giải quyết. Công việc bị trì hoãn có cơ hội tiếp tục, kế hoạch dang dở được thúc đẩy. Người làm việc trong môi trường công sở dễ nhận được sự tin tưởng, hỗ trợ hoặc đề xuất cơ hội mới, theo Sohu.

Tuổi Dần vốn thận trọng và cũng rất kiên trì. Ảnh minh họa: Freepik

Tài vận trong tuần từ 16-22/11 có dấu hiệu tăng trưởng. Thu nhập từ công việc chính được cải thiện, trong khi một số khoản tiền bất ngờ, tiền được hoàn lại hoặc lợi ích từ các cơ hội ngắn hạn có thể giúp tài chính thêm dư dả. Tuy nhiên, con giáp này vẫn nên ưu tiên tích lũy và tránh đầu tư theo cảm tính.

Về tình cảm, người độc thân có thể gặp đối tượng phù hợp thông qua công việc, bạn bè hoặc các hoạt động giao tiếp thường ngày. Người đang có đôi dễ tháo gỡ những bất đồng trước đó, tìm lại sự đồng điệu và gắn kết.

Tuổi Thìn: Sự nghiệp bứt phá, tài lộc dồi dào

Người tuổi Thìn vốn có tham vọng, bản lĩnh và luôn muốn khẳng định năng lực. Sau thời gian gặp không ít trở ngại, tuần mới được dự báo là lúc con giáp này dần tháo gỡ vướng mắc, mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Trong công việc, tuổi Thìn có thể nhận được sự hỗ trợ từ cấp trên, đồng nghiệp hoặc người có kinh nghiệm. Những dự án từng đình trệ có cơ hội được khơi thông, việc đàm phán, hợp tác cũng thuận lợi hơn. Người làm công ăn lương có thể đón tin vui liên quan đến đánh giá, tăng lương hoặc thăng tiến.

Tài vận cũng có dấu hiệu khởi sắc. Thu nhập chính được cải thiện, trong khi các khoản tiền từ hoa hồng, lợi nhuận, khoản nợ cũ hoặc nguồn thu bất ngờ có thể lần lượt xuất hiện. Nếu biết quản lý tài chính, tuổi Thìn có cơ hội tích lũy thêm đáng kể.

Chuyện tình cảm cũng có nhiều tín hiệu vui. Người độc thân dễ gặp người có sự đồng điệu về quan điểm sống thông qua công việc hoặc các mối quan hệ xã hội. Người đã có đôi có cặp dễ hóa giải hiểu lầm, tình cảm thêm gắn bó.

Tuổi Hợi: Được quý nhân hỗ trợ, tài lộc tăng lên

Người tuổi Hợi thường được biết đến với tính cách chân thành, rộng lượng và không quá tính toán với người khác. Tuần mới từ 16-22/11, con giáp này được dự báo có nhiều thuận lợi hơn trong công việc và tài chính.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Hợi có thể gặp quý nhân đưa đường chỉ lối, giới thiệu cơ hội hoặc kết nối với những nguồn lực hữu ích. Người kinh doanh có khả năng mở rộng khách hàng, tăng đơn hàng và từng bước nâng cao uy tín.

Tài chính cũng là điểm sáng. Nguồn thu chính duy trì ổn định, trong khi các khoản tiền từ công việc phụ, lợi nhuận, quà tặng hoặc những khoản thu ngoài dự kiến có thể mang đến niềm vui. Đây là thời điểm phù hợp để tuổi Hợi tập trung tích lũy thay vì chi tiêu thiếu kế hoạch.

Tình duyên của con giáp này cũng có xu hướng ấm áp hơn. Người độc thân có thể gặp một người chân thành, chu đáo và nghiêm túc trong chuyện tình cảm. Những người đang yêu hoặc đã kết hôn có khoảng thời gian bình yên, gia đình thêm hòa thuận.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm