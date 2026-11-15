TRUNG QUỐC - Mang theo hành lý nặng gần 30kg, người đàn ông 47 tuổi ở Thanh Đảo quyết định gác lại công việc kinh doanh, đi bộ hơn 3.100km đến Tây Tạng để thực hiện ước mơ.

Ngày 10/6/2026, ông Lâm Triệu Bằng, sống tại quận Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), bắt đầu hành trình đi bộ đến Lhasa, Tây Tạng. Ở tuổi 47, sau nhiều năm bận rộn kinh doanh và sức khỏe bị ảnh hưởng, ông quyết định tạm gác công việc để thực hiện mong muốn đã ấp ủ từ lâu, trang QQ đưa tin.

Ban đầu, gia đình khuyên ông đi bằng xe đạp hoặc ô tô. Tuy nhiên, ông Lâm muốn tự mình bước đi để cảm nhận trọn vẹn cảnh sắc, phong tục và cuộc sống của người dân dọc đường.

Hành trình không hề dễ dàng. Xuất phát đúng thời điểm mùa hè, ông phải đối mặt với nắng nóng gay gắt, đặc biệt trong tháng 7 và tháng 8. Có những ngày, dù chỉ đứng dưới nắng sau 12h trưa, mồ hôi đã chảy đầm đìa. Trong khi đó, ông còn phải mang theo ba lô nặng 25-30kg và đi bộ liên tục.

“Thực sự rất khó khăn, có những lúc tôi cũng nghĩ đến việc từ bỏ”, ông Lâm kể. Nhưng ý nghĩ ấy nhanh chóng qua đi, ông tiếp tục bước về phía trước.

Mỗi ngày, ông đi bộ khoảng 20-30km, thường xuất phát lúc 6-7h sáng và kết thúc vào 18-19h. Để bảo đảm an toàn, ông chủ yếu di chuyển ban ngày, buổi tối tìm nhà nghỉ. Khi đi qua khu dân cư, ông ghé quán ăn; nếu không có hàng quán, ông dùng mì ăn liền hoặc bánh mì mang theo. Những đoạn đường núi kéo dài đôi khi buộc ông phải dựng lều nghỉ qua đêm.

Sau hơn 110 ngày, ông đã vượt qua hơn 3.100km. Cơ thể giảm hơn 15kg, làn da sạm đen vì nắng nhưng sức khỏe được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, điều khiến ông bất ngờ nhất là sự tử tế của những người xa lạ.

Người đàn ông gầy đi, da sạm hơn nhưng sức khỏe được cải thiện. Ảnh: QQ

Khi đi qua Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, một số người lớn tuổi trong làng thấy ông một mình đi bộ giữa trời nắng nóng đã cảm thông, thậm chí chạy theo để tặng đồ. Tại Hà Nam, ông dễ dàng bắt chuyện, ngồi trò chuyện với người dân ở đầu làng như những người quen thân.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất xảy ra khi ông đi qua một đoạn đường núi dài khoảng 10km ở Tây Tạng. Hôm đó, tuyết bất ngờ rơi dày, gió lớn khiến hành trình trở nên đặc biệt nguy hiểm. Đến khoảng 19-20h, ông gần như kiệt sức, việc dựng lều bên đường cũng vô cùng khó khăn.

May mắn, ông gặp một người dân địa phương lái xe ngang qua. Người này cho ông đi nhờ xuống núi, sau đó còn vòng thêm hơn 10km để đưa ông đến một nhà nghỉ gần đó mà không nhận bất kỳ khoản tiền nào.

Ngoài ra, nhiều người biết đến hành trình của ông qua các video trên mạng xã hội. Họ theo dõi từng chặng đường, chủ động tìm đến tặng đồ và động viên. Thậm chí, có người kết bạn qua WeChat rồi ngỏ ý chuyển tiền hỗ trợ, nhưng ông Lâm đều từ chối.

Hiện tại, ông đã đến thành phố Xương Đô, Tây Tạng và tiếp tục hành trình trên quốc lộ 318. Ông dự kiến đến Lhasa vào cuối năm 2026, kịp đón năm mới tại đây.

“Hoàn thành chuyến đi này cũng là cách để tôi nâng cao thể lực và rèn luyện ý chí”, ông chia sẻ.

Sau khi trở về, ông dự định tổ chức một bữa tiệc mời những người từng giúp đỡ mình trên đường.

Với ông, chuyến đi không chỉ là hành trình chinh phục hơn 3.000km, mà còn là cơ hội cảm nhận sâu sắc tình người và những điều tốt đẹp trong cuộc sống.