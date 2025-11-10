Tuổi Mão: Sự nghiệp thăng hoa, vận thế rực sáng

Tuần tới là thời điểm rực rỡ nhất của người tuổi Mão, thông tin từ Sohu. Trong công việc, họ thể hiện rõ năng lực lãnh đạo, khả năng quyết đoán và tầm nhìn sắc bén, nhờ đó được cấp trên đánh giá cao, đồng nghiệp nể phục. Đây cũng là giai đoạn bạn dễ được đề bạt, tăng lương hoặc giao trọng trách mới.

Không chỉ công việc thuận lợi, đầu tư - tài chính của người tuổi Mão cũng có dấu hiệu khởi sắc. Trực giác chuẩn xác giúp họ nắm bắt tốt cơ hội thị trường, thu về lợi nhuận lớn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Mão trong tuần này cũng ấm áp hơn. Dù bận rộn, họ vẫn biết cân bằng để quan tâm, chia sẻ với người yêu hoặc gia đình. Nhìn chung, tuổi Mão đang bước vào tuần lễ vàng của cả sự nghiệp và tài lộc, vận thế lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu: Tài lộc dồi dào, hạnh phúc viên mãn

Nếu tuổi Mão thăng hoa về sự nghiệp, thì tuổi Dậu lại là “ngôi sao tài vận” của tuần này. Trí tuệ linh hoạt, khả năng nắm bắt cơ hội nhanh giúp họ đạt bước tiến lớn trong công việc, được khen thưởng hoặc tăng thu nhập.

Đặc biệt, trong lĩnh vực đầu tư – kinh doanh, người tuổi Dậu sẽ như “cá gặp nước”. Nhạy bén với xu hướng, họ có thể đưa ra quyết định đúng lúc, thậm chí có cơ hội gặt hái khoản lợi nhuận bất ngờ chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ tiền bạc hanh thông, đời sống tình cảm và gia đình của người tuổi Dậu cũng êm ấm, ngập tràn niềm vui. Họ nhận được sự yêu thương, hỗ trợ của người thân, giúp tâm trạng thêm tích cực. Tuần này, tuổi Dậu được xem là một trong những con giáp may mắn nhất, vừa có tiền, vừa có hạnh phúc.

Tuổi Dần: Sự nghiệp phát triển, quý nhân phù trợ

Ảnh: Sohu

Người tuổi Dần vốn mạnh mẽ, quyết đoán và có tố chất lãnh đạo. Trong tuần tới, họ sẽ bứt phá mạnh mẽ trên con đường sự nghiệp. Ở các dự án quan trọng, tuổi Dần không chỉ thể hiện bản lĩnh mà còn gắn kết tốt với tập thể, giúp công việc đạt kết quả vượt mong đợi.

Tuần này, tuổi Dần có cơ hội lớn được đề bạt hoặc tăng chức, tăng lương. Họ được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp ủng hộ. Đây là thời điểm sự nghiệp đạt đỉnh, mở ra nhiều hướng phát triển mới.

Về tài lộc, tuy không “bùng nổ” như tuổi Mão, nhưng dòng tiền của tuổi Dần vẫn ổn định và tăng dần, nhờ tầm nhìn dài hạn và chiến lược hợp lý. Bên cạnh đó, họ còn được quý nhân giúp đỡ, mở ra thêm cơ hội thành công.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm