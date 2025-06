Google đã chính thức giới thiệu Imagen 4, phiên bản mới nhất của mô hình chuyển văn bản thành hình ảnh, mang đến những cải tiến đột phá về chất lượng hình ảnh, khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên và đặc biệt là khả năng render văn bản trong ảnh một cách ấn tượng. Đây là một công cụ mạnh mẽ cho các nhà sáng tạo nội dung, nhà thiết kế và bất kỳ ai muốn biến ý tưởng thành hình ảnh một cách nhanh chóng và chính xác.

Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về những điểm vượt trội của Imagen 4 và hướng dẫn chi tiết cách viết "prompt" (câu lệnh) để tạo ra những hình ảnh ưng ý nhất.

Imagen 4: Chất lượng vượt trội, sáng tạo không giới hạn

So với các phiên bản tiền nhiệm và các mô hình AI tạo ảnh khác, Imagen 4 nổi bật với những ưu điểm sau:

Chất lượng hình ảnh đỉnh cao: Imagen 4 tạo ra những hình ảnh có độ chi tiết, sắc nét và chân thực đáng kinh ngạc. Các chi tiết phức tạp như lông thú, kết cấu vải và ánh sáng tự nhiên được tái tạo một cách tinh xảo, giảm thiểu đáng kể các lỗi (artifacts) thường thấy ở các mô hình trước đây.

Hiểu sâu sắc ngôn ngữ và ngữ cảnh: Khả năng hiểu các câu lệnh dài và phức tạp của Imagen 4 đã được cải thiện vượt bậc. Mô hình này có thể nắm bắt được các mối quan hệ không gian, số lượng và các yêu cầu chi tiết về bố cục một cách chính xác hơn.

Render văn bản ấn tượng: Đây là một trong những nâng cấp đáng giá nhất. Imagen 4 có thể tạo ra hình ảnh chứa văn bản rõ ràng, dễ đọc với nhiều phong cách phông chữ khác nhau. Điều này mở ra tiềm năng lớn cho việc thiết kế poster, lời mời, logo và các ấn phẩm có chứa chữ. Dù vậy, theo thử nghiệm của VietNamNet, khả năng render tiếng Việt của Imagen 4 vẫn chưa hoàn chỉnh.

Imagen 4 của Google Gemini vẫn chưa xử lý thành công chữ tiếng Việt.

Hỗ trợ đa dạng tỷ lệ khung hình: Người dùng có thể dễ dàng tạo ảnh theo các tỷ lệ phổ biến như 1:1, 16:9, 9:16, 4:3 và 3:4, phù hợp với nhiều nền tảng và mục đích sử dụng khác nhau.

Giảm thiểu lỗi và biến dạng: Imagen 4 đã được cải tiến để tạo ra hình ảnh giải phẫu học (ví dụ: bàn tay, khuôn mặt) tự nhiên và ít bị biến dạng hơn, một thách thức lớn đối với các thế hệ AI tạo ảnh trước đây.

Hướng dẫn viết prompt chuyên sâu cho Imagen 4

Để sử dụng tính năng Imagen 4, bạn truy cập ứng dụng Google Gemini trên ứng dụng hoặc truy cập gemini.google.com trên trình duyệt web.

Viết prompt hiệu quả là chìa khóa để khai thác tối đa sức mạnh của Imagen 4. Một prompt tốt giống như một bản chỉ dẫn chi tiết cho người họa sĩ AI. Dưới đây là cấu trúc và các mẹo để bạn viết được những prompt "chất lượng":

1. Cấu trúc của một prompt hiệu quả

Một prompt mạnh mẽ thường bao gồm các thành phần sau:

Chủ thể (Subject): Đối tượng chính của bức ảnh. Hãy mô tả rõ ràng, cụ thể nhất có thể.

Hành động (Action): Chủ thể đang làm gì?

Bối cảnh/Môi trường (Setting/Environment): Chủ thể đang ở đâu? Mô tả không gian xung quanh.

Ánh sáng (Lighting): Ánh sáng trong ảnh như thế nào (ví dụ: ánh sáng ban mai dịu nhẹ, ánh đèn neon rực rỡ, ánh nắng hoàng hôn ấm áp).

Phong cách nghệ thuật (Art Style): Bạn muốn hình ảnh theo phong cách nào (ví dụ: nhiếp ảnh, tranh sơn dầu, hoạt hình, nghệ thuật số, cyberpunk).

Góc máy và Bố cục (Camera Shot & Composition): Góc nhìn của camera (cận cảnh, toàn cảnh, từ trên xuống) và cách sắp xếp các yếu-tố-trong-ảnh.

Chi tiết bổ sung (Additional Details): Màu sắc chủ đạo, cảm xúc, chất liệu, và các chi tiết nhỏ khác để làm bức ảnh thêm sinh động.

2. Nguyên tắc vàng khi viết prompt

Càng chi tiết, càng chính xác: Thay vì viết "một con chó", hãy thử "một chú chó Corgi lông vàng đang vui vẻ chạy trên bãi cỏ xanh mướt vào một ngày nắng đẹp".

Sử dụng tính từ mạnh: Các tính từ miêu tả sẽ giúp Imagen 4 "hình dung" rõ hơn về ý tưởng của bạn. Ví dụ: "tòa nhà chọc trời uy nghi", "khu rừng huyền bí", "nụ cười ấm áp".

Chỉ định rõ phong cách: Đây là yếu tố quyết định "linh hồn" của bức ảnh.

Nhiếp ảnh: "photorealistic", "macro shot", "long exposure", "golden hour photography".

Hội họa: "oil painting by Van Gogh", "watercolor illustration", "Japanese ukiyo-e style".

Kỹ thuật số: "cyberpunk city", "fantasy art", "3D render", "pixel art".

Thử nghiệm với góc máy:

"close-up shot of a cat's eye" (ảnh cận cảnh mắt mèo)

"wide-angle shot of a mountain range" (ảnh góc rộng một dãy núi)

"drone view of a bustling city intersection" (ảnh từ trên cao nhìn xuống một ngã tư đông đúc)

3. "Công thức" viết prompt cho Imagen 4

Dưới đây là một số "công thức" bạn có thể áp dụng:

Công thức cơ bản:

[Chủ thể] [đang làm gì], [phong cách nghệ thuật]

Ví dụ: "A majestic lion with a flowing mane, digital art" (Một con sư tử oai vệ với bộ bờm tung bay, nghệ thuật kỹ thuật số).

Công thức chi tiết:

[Phong cách], [Chủ thể] in [Bối cảnh], [Chi tiết bối cảnh], [Ánh sáng], [Góc máy]

Ví dụ: "Photorealistic, an old man sitting on a wooden bench in a quiet autumn park, surrounded by fallen leaves, soft morning light, eye-level shot" (Chân thực như ảnh chụp, một ông lão đang ngồi trên ghế gỗ trong công viên mùa thu yên tĩnh, xung quanh là lá rụng, ánh sáng ban mai dịu nhẹ, góc máy ngang tầm mắt).

Công thức có chứa văn bản:

An image of [chủ thể] with the text "[nội dung văn bản]" written on it, [mô tả phong cách văn bản]

Ví dụ: "A cinematic movie poster for a film called 'Cybernetic Dawn', featuring a cyborg looking over a futuristic city at night. The text 'Cybernetic Dawn' is in a bold, glowing neon font." (Một poster phim điện ảnh cho bộ phim tên 'Bình minh Cybernetic', có hình một cyborg đang nhìn xuống thành phố tương lai về đêm. Chữ 'Cybernetic Dawn' theo phông chữ neon đậm, phát sáng).

4. Một số ví dụ nâng cao

Tạo nhân vật: "Concept art of a female space pirate, wearing futuristic armor with glowing blue accents, holding a laser pistol, determined expression, standing on the deck of a spaceship, cinematic lighting" (Bản vẽ ý tưởng về một nữ cướp biển không gian, mặc áo giáp tương lai với các chi tiết màu xanh phát sáng, cầm một khẩu súng lục laser, biểu cảm quyết tâm, đứng trên boong tàu vũ trụ, ánh sáng điện ảnh).

Tạo cảnh quan: "A breathtaking landscape painting of Ha Long Bay, Vietnam, at sunset. Limestone karsts rising from the emerald water, traditional junk boats sailing peacefully. The sky is a mix of orange, pink, and purple hues. Style of a romanticism painting." (Một bức tranh phong cảnh ngoạn mục về Vịnh Hạ Long, Việt Nam, lúc hoàng hôn. Những núi đá vôi nhô lên từ làn nước màu ngọc lục bảo, những chiếc thuyền buồm truyền thống đang yên bình lướt đi. Bầu trời là sự pha trộn của các sắc cam, hồng và tím. Theo phong cách của một bức tranh lãng mạn).

Tạo hình ảnh quảng cáo: "A high-quality product photograph of a new brand of coffee beans in a minimalist package. The package is dark brown with elegant gold typography that says 'Morning Ritual'. The bag is placed next to a steaming cup of coffee on a rustic wooden table." (Một bức ảnh sản phẩm chất lượng cao của một thương hiệu hạt cà phê mới trong bao bì tối giản. Bao bì màu nâu sẫm với kiểu chữ vàng trang nhã ghi 'Nghi thức buổi sáng'. Túi được đặt cạnh một tách cà phê bốc khói trên bàn gỗ mộc mạc).

Bằng cách nắm vững các kỹ thuật viết prompt trên, bạn có thể biến Imagen 4 thành một trợ thủ đắc lực, giải phóng sức sáng tạo và tạo ra những tác phẩm hình ảnh độc đáo, ấn tượng và chuyên nghiệp. Hãy bắt đầu thử nghiệm và khám phá tiềm năng vô hạn của công cụ AI mạnh mẽ này.